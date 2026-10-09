ضرورت تسریع در جذب تسهیلات گردشگری در یزد

محمدرضا علمدار یزدی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، اظهار کرد: نباید فرصت استفاده از منابع اختصاص‌یافته به حوزه گردشگری از دست برود و لازم است فرآیند بررسی و پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری دنبال شود تا طرح‌های واجد شرایط هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شوند.

او با اشاره به عملکرد استان یزد در جذب منابع حمایتی افزود: یزد در جذب تجمیعی منابع تخصیصی از محل جزء ۲-۷ بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در جایگاه نخست استان‌ها قرار گرفته و در برخی دیگر از بخش‌های این منابع نیز جزو استان‌های برتر کشور است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد ادامه داد: گردشگری یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان محسوب می‌شود و توسعه این بخش می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و رونق فعالیت‌های مرتبط با گردشگری و صنایع وابسته باشد.

علمدار یزدی تأکید کرد: منابع مالی و تسهیلاتی باید به شکل هدفمند در اختیار طرح‌هایی قرار گیرد که از ظرفیت لازم برای ایجاد زیرساخت، اشتغال و ارزش افزوده برخوردار هستند و می‌توانند به توسعه گردشگری استان کمک کنند.

او با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه ملی گردشگری و صنایع وابسته یزد گفت: برگزاری این نمایشگاه را می‌توان فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان، ایجاد ارتباط میان فعالان این حوزه و فراهم کردن زمینه‌های جدید برای تعامل و سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری دانست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد افزود: حضور مجموعه‌ها و فعالان گردشگری از استان‌های مختلف کشور در این نمایشگاه می‌تواند به تبادل تجربه، معرفی ظرفیت‌های متنوع گردشگری و شکل‌گیری ارتباطات جدید میان فعالان این حوزه کمک کند.

او ادامه داد: در کنار معرفی ظرفیت‌های گردشگری، توجه به برنامه‌های فرهنگی و معرفی آداب، رسوم و داشته‌های فرهنگی استان‌های مختلف می‌تواند به جذابیت نمایشگاه و آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان با ظرفیت‌های گردشگری کشور کمک کند.

علمدار یزدی در پایان با تأکید بر ضرورت پیوند میان معرفی ظرفیت‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: نمایش چنین ظرفیت‌هایی در کنار فراهم کردن زمینه ارتباط فعالان بخش خصوصی، می‌تواند به شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در حوزه گردشگری منجر شود.

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