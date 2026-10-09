به‌ گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا جلدی اظهار کرد: با توجه به ابلاغ دستورالعمل نرخ‌گذاری سال ۱۴۰۵-۱۴۰۶ از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جلسه‌ای با حضور معاونت گردشگری استان، جامعه حرفه‌ای هتلداران و نمایندگان واحدهای اقامتی برگزار و نحوه اجرای دستورالعمل و فرآیند ابلاغ نرخ‌نامه تأسیسات گردشگری بررسی شد.

رئیس اداره نظارت بر ارزیابی تاسیسات گردشگری استان کرمانشاه، افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مدیران تأسیسات اقامتی و پذیرایی از روز شنبه ۱۸ مهرماه می‌توانند با رعایت دستورالعمل ابلاغی نرخ‌گذاری و پس از هماهنگی و تأیید جامعه هتلداران و واحدهای اقامتی استان، نسبت به ثبت و بارگذاری نرخ‌های تأییدشده در سامانه جانا اقدام کنند.

او با اشاره به ضرورت انجام به‌موقع فرآیند نرخ‌گذاری، تصریح کرد: با توجه به احتمال بروز اختلال در سامانه جانا و هماهنگی‌های انجام‌شده، مدیران تأسیسات گردشگری برای تعیین و بارگذاری نرخ خدمات اقامتی و همچنین غذا و نوشابه، تنها تا ۵ آبان‌ماه فرصت دارند مراحل قانونی نرخ‌گذاری را مطابق دستورالعمل وزارت میراث‌فرهنگی انجام دهند.

جلدی تأکید کرد: تنها نرخ‌نامه الکترونیکی ثبت‌شده و تأییدشده در سامانه جانا معتبر و دارای وجاهت قانونی است و هرگونه نرخ‌نامه خارج از این سامانه فاقد اعتبار خواهد بود.

او تصریح کرد: مدیران تأسیسات گردشگری استان برای هماهنگی و دریافت راهنمایی درباره فرآیند نرخ‌گذاری می‌توانند با آقای منصوبی، نماینده جامعه هتلداران و واحدهای اقامتی استان در هتل داریوش، هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.

رئیس اداره نظارت بر ارزیابی تأسیسات گردشگری استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: پس از پایان مهلت تعیین‌شده، یعنی ۵ آبان‌ماه، هیچ‌گونه درخواست جدیدی برای نرخ‌گذاری قابل پذیرش نخواهد بود و مدیران تأسیسات گردشگری باید در مهلت مقرر نسبت به تکمیل فرآیند و ثبت نرخ‌های خود در سامانه جانا اقدام کنند.

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