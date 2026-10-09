کتاب تاریخچه پلاک خودرو در ایران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مراسم رونمایی از کتاب تاریخچه پلاک خودرو در ایران با عنوان«نمره اول» با حضور مسئولان مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور، به مناسبت هفته نیروی انتظامی امروز در سالن اجتماعات بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برگزار شد. این کتاب با مشارکت مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور، موزه خودروهای تاریخی ایران و موسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد در یک همکاری مشترک تهیه و تدوین شده است.

در این مراسم، حمیدرضا سلیمانی مدیرعامل موسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد بیان کرد: این کتاب تلاش حداقل ۱۲ ساله موسسه موزه‌ها و یک گروه پژوهشی است که به ثمر نشست.

وی ادامه داد: تکنولوژی که وارد ایران شد قراردادهای اجتماعی بین ما هم تغییر کرد. به طور مثال اکنون تابلوهای خیابان‌ها به ما می‌گویند که رفتار وسایل نقلیه چطور باشد.

سلیمانی افزود: این کتاب به عنوان اولین مرجع معرفی پلاک خودروهای ایران از شروع تا کنون می‌تواند به پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه خودرو کمک شایانی کند.

وی به موزه خودروهای تاریخی نیز اشاره کرد و گفت: ۳۲۰ خودروی تاریخی این موزه هر کدام روایت و داستانی دارند و می‌توانند منشا کارهای پژوهشی باشند.

سلیمانی ادامه داد: کتاب «نمره اول» به بررسی تاریخچه پلاک‌های وسایل نقلیه در ایران، از ابتدای ورود خودرو، شکل گیری نخستین نظام‌های شماره گذاری تا ظهور و استقرار پلاک‌های ملی می‌پردازد. مطالب این اثر حاصل تحقیق، بررسی مستندات تاریخی و بهره‌گیری از منابع معتبر به ویژه اسناد موجود در موزه خودروهای کلاسیک ایران است. بسیاری از اطلاعات ارائه شده در این کتاب برای نخستین بار به صورت یکپارچه گردآوری شده و تلاش شده که تا با اتکا به شواهد مکتوب تصویری دقیق و مستند از روند شکل‌گیری و تحول پلاک‌ها ارائه شود.

سرهنگ رضا سخایی، رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا نیز در این مراسم گفت: وقتی به تاریخچه شماره‌گذاری خودروها نگاه می‌کنیم اول ساده به نظر می‌آید اما این پلاک‌ها روایت‌گر بخشی از تاریخ معاصر ماست. الان شماره گذاری خودروها اهداف مختلف دیگری دارد.

وی در صحبت‌های خود به طراحی عینک هوشمند اشاره کرد و گفت: به دنبال این هستیم که با استفاده از این عینک‌ها، پلیس راهور بتواند رفتار هر خودرو و رانندگان را نیز رصد کند. مانند دوربینی که برخی از پلیس‌ها روی لباس دارند اما آن دوربین به عینک متصل خواهد شد. این عینک‌ها حتی قابل انتقال به کف دست برای جابه‌جایی منوهاست.

وی گفت: کتابی که امروز از آن رونمایی شد در واقع در راستای حفظ هویت و حافظه تاریخی ماست.

سرهنگ عین الله جهانی ناظر فنی کتاب هم در ادامه گفت: در حین تحقیق و بررسی‌ها با خودروهای عجیب قدیمی رو به رو می‌شویم که برخی از آنها می‌توانند به عنوان ابزاری در موزه‌ها استفاده شوند. حتی می‌توان از آنها هنوز هم استفاده کرد.

سردار مهماندار رئیس پلیس اسبق تهران نیز گفت: پلاک خودروها همچنان نماد ورود مدرنیته به کشور هستند.

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