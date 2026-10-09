به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی جمعه ۱۷ مهر، اظهار کرد: هدف این سفر، آشنایی نزدیک با جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی استان همدان و شهرستان ملایر، تجربه میدانی ظرفیت‌های گردشگری آن و انتقال این تجربه‌ها به مخاطبان در فضای مجازی است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر افزود: در همین راستا، این گروه از پایگاه ملی میراث فرهنگی و گردشگری نوشیجان بازدید کردند؛ مجموعه‌ای تاریخی که از مهم‌ترین جاذبه‌های باستانی استان همدان و کشور به شمار می‌رود و جایگاه ویژه‌ای در معرفی تاریخ و تمدن این منطقه دارد.

او ادامه داد: اعضای گروه، قرار است روایت خود از این سفر و بازدیدها را در قالب محتواهای تصویری و متنی با مخاطبانشان به اشتراک بگذارند؛ اقدامی که می‌تواند نقش مؤثری در معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های گردشگری همدان ایفا کنند

جلیلی با اشاره به اینکه روایتگران ایران‌ از دیگر جاذبه‌های گردشگری شهرستان و ظرفیت‌های هنری و اقتصادی مبلمان منبت نیز بازدید کردند، گفت: در این برنامه، جلوه‌ای از توانمندی هنرمندان ملایری و ظرفیت‌های این شهر برای جذب گردشگران و معرفی در شبکه‌های اجتماعی به نمایش گذاشته شد.

او تصریح کرد: در جریان این سفر، اعضای گروه روایتگران ایران از مجموعه‌های گردشگری، بازارهای محلی و کارگاه‌های تولید مبلمان منبت بازدید کردند و از نزدیک با روند طراحی، منبت‌کاری، ساخت و عرضه این محصولات آشنا شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های کم‌نظیر حوزه گردشگری ملایر می‌تواند با برگزاری تورهای تخصصی، زمینه آشنایی بیشتر گردشگران با مراحل تولید و ارزش هنری این آثار را فراهم کند.

جلیلی ادامه داد: حضور فعالان رسانه‌ای و تولیدکنندگان محتوا در چنین سفرهایی، فرصتی برای معرفی دقیق‌تر ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده شهرهاست. انتشار تصاویر، ویدئوها و روایت‌های مستند از جاذبه‌های ملایر می‌تواند به افزایش شناخت عمومی، جذب گردشگران و حمایت از کسب‌وکارهای محلی کمک کند.

او در پایان گفت: ملایر امروز تنها یک شهر تاریخی و گردشگری نیست، بلکه نمونه‌ای موفق از پیوند فرهنگ، هنر، اقتصاد و کارآفرینی است. معرفی هدفمند این ظرفیت‌ها و تقویت زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند جایگاه این شهرستان را به‌عنوان مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی بیش از پیش تثبیت کند.

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