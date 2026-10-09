به گزارش خبرنگار میراث آریا، ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ حسین خوش‌اقبال، معاون استاندار و فرماندار ویژه تهران، در این بازدید با همراهی حسین عباسی فرماندار ورامین، احمد ملایری معاون برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه، مصطفی قاسمی سرپرست بخشداری مرکزی و محمدرضا تاجیک رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین، از بخش‌های مختلف این بنای تاریخی بازدید کرد.

خوش‌اقبال در جریان این بازدید با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ورامین گفت: تاریخ و تمدن ورامین در کشور، درخشان و دیرینه است و این شهرستان در حوزه مذهبی نیز از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است.

او افزود: مردم ورامین با قیام خونین خود در ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲، وفاداری خود را به مرجعیت دینی و رهبری نهضت مردمی نشان دادند و نام ورامین را در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار کردند.

در ادامه این بازدید، محمدرضا تاجیک، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین، توضیحاتی درباره پیشینه، ویژگی‌های معماری و اهمیت تاریخی و مذهبی برج مقبره علاءالدوله ارائه کرد و معاون استاندار تهران از قسمت‌های مختلف این بنای تاریخی و ثبت‌شده در فهرست آثار ملی کشور بازدید کرد.

برج مقبره علاءالدوله ورامین از جمله بناهای تاریخی شاخص این شهرستان به شمار می‌رود که در کنار ارزش‌های معماری، بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی منطقه را بازتاب می‌دهد و ظرفیت قابل توجهی برای معرفی جاذبه‌های تاریخی و مذهبی ورامین دارد.

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