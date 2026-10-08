برگزاری جشنواره روز ملی روستا و عشایر در ملارد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی حسینی گفت: جشنواره روز ملی روستا و عشایر با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی روستاهای شهرستان ملارد در مجتمع گردشگری دشت بهشت برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ملارد افزود: این جشنواره با حضور فرماندار شهرستان ملارد، معاونان فرماندار، بخشدار، شهردار، رؤسای ادارات، دهیاران و جمعی از اهالی شهرستان و با مشارکت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملارد ۱۶ مهرماه جاری برگزار شد.

او اشاره کرد: در حاشیه این جشنواره، نمایشگاه عرضه سوغات و صنایع‌دستی برپا شد و تولیدکنندگان و فعالان محلی، محصولات و دست‌ساخته‌های خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند.

این رویداد فرصتی برای معرفی توانمندی‌های روستایی، حمایت از تولیدات بومی و توسعه گردشگری روستایی در شهرستان ملارد فراهم کرد.

انتهای پیام/