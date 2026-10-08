به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی افضلی گفت: تور یک‌روزه بازدید از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی دماوند و کیلان، روز ۲۵ مهرماه برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دماوند افزود: این تور با حرکت صبحگاهی از میدان آرژانتین تهران آغاز شده و شرکت‌کنندگان در طول برنامه از مجموعه‌ای از آثار و بناهای تاریخی منطقه از جمله برج یادمان شیخ شبلی، قلعه کوهان، حمام تاریخی دوره صفویه و مسجد جامع دماوند بازدید خواهند کرد.

او اشاره کرد: همچنین بخش‌هایی از بافت و ظرفیت‌های گردشگری شهر دماوند در این برنامه معرفی و مورد بازدید قرار می‌گیرد.

این برنامه با هدف آشنایی بیشتر علاقه‌مندان با پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری شهرستان دماوند و ارائه تصویری متفاوت از مقاصد نزدیک تهران برگزار خواهد شد.

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