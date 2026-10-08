به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی نیکرو ضمن گفت‌وگو با هنرمندان حاضر در غرفه روستایی و عشایری شهرستان پاکدشت، از نزدیک با آثار و تولیدات روستایی و عشایری این شهرستان آشنا شد و ظرفیت‌های این بخش در زمینه صنایع‌دستی، تولیدات بومی و توسعه گردشگری روستایی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پاکدشت با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرستان پاکدشت در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری، بر اهمیت معرفی توانمندی‌های هنرمندان و جوامع محلی و حمایت از تولیدات بومی تأکید کرد.

او در پایان این بازدید، از حضور و همراهی هنرمندان و همچنین مسئولان شهرستان در برپایی و حمایت از این غرفه قدردانی کرد و مشارکت و همکاری آنان را در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری پاکدشت ارزشمند دانست.

پاکدشت به‌عنوان یکی از شهرستان‌های دارای ظرفیت در حوزه گل و گیاه، کشاورزی، صنایع‌دستی و گردشگری روستایی، از قابلیت‌های قابل توجهی برای توسعه گردشگری و معرفی فرهنگ و هنر جوامع محلی برخوردار است.

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