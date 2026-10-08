 داستان حماسی نبرد گرد آفرید و سهراب در ورامین نقالی شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا تاجیک گفت: توسط گروه نمایشی کیمیا، داستان حماسی نبرد گردآفرید و سهراب با استقبال علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی ۱۶ مهرماه جاری در ورامین نقالی شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ورامین تصریح کرد: در این اجرای هنری که مورد استقبال گسترده علاقمندان به فرهنگ، هنر و شاهنامه قرار گرفت، تعداد ۱۳ هنرمند نقال به ایفای نقش این داستان حماسی پرداختند.

او اشاره کرد: این اثر نمایشی با کارگردانی الهه گلستانی در محل فرهنگسرای علامه قطب الدین رازی ورامین بر روی صحنه رفت.

تاجیک در پایان افزود: این نقالی با همکاری انجمن هنرهای نمایشی ورامین، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن ایرانی تاریخ شاخه شهرستان ورامین برگزار شد.

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