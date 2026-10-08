۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۲

همنشینی ورامین‌شناسان در عمارت تاریخی کدخدا قاسم ورامین

همنشینی ورامین‌شناسان در عمارت تاریخی کدخدا قاسم ورامین

نهمین نشست از مجموعه سلسله جلسات ورامین شناسی در عمارت تاریخی کدخدا قاسم روستای هدف گردشگری خاوه شهرستان ورامین برگزار شد.

 به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا تاجیک گفت: نهمین نشست از مجموعه سلسله جلسات ورامین شناسی در عمارت تاریخی کدخدا قاسم روستای هدف گردشگری خاوه شهرستان ورامین ۱۶ مهرماه جاری برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ورامین خاطرنشان کرد: در این جلسه که با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، نویسندگان، پژوهشگران و هنرمندان و با موضوع اختصاصی بررسی خانه ها و عمارت های تاریخی دشت ورامین و نقش آنها در زندگی اجتماعی مردمان این منطقه برگزار شد، بر پیگیری مرمت این بناها و ثبت آنها در فهرست میراث ملی کشور تاکید شد.

او تصریح کرد: شرکت کنندگان در پایان این نشست از بنای تاریخی کدخدا قاسم روستای هدف گردشگری خاوه و بخش های مختلف آن ازجمله باغ پیرامون، حوضخانه، اندرونی، زیرزمین و ... که به همت حاج علی احمدی فرزند سیف الله خان و از نوادگان کدخدا قاسم مرمت و بازسازی گردیده است، بازدید کردند.

تاجیک افزود: سلسله جلسات ورامین شناسی مدت ۵ سال است که با حمایت این اداره و شاخه ورامین انجمن ایرانی تاریخ، به صورت فصلی و با دبیری استاد محمد امینی از چهره های ماندگار فرهنگ ورامین و با موضوعات تاریخ، فرهنگ، هنر، معماری و ... دشت ورامین در بناهای تاریخی برگزار می شود.

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کد خبر 1405071701900
لیلا صدقی
دبیر مرضیه امیری

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