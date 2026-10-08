به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا تاجیک گفت: نهمین نشست از مجموعه سلسله جلسات ورامین شناسی در عمارت تاریخی کدخدا قاسم روستای هدف گردشگری خاوه شهرستان ورامین ۱۶ مهرماه جاری برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ورامین خاطرنشان کرد: در این جلسه که با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، نویسندگان، پژوهشگران و هنرمندان و با موضوع اختصاصی بررسی خانه ها و عمارت های تاریخی دشت ورامین و نقش آنها در زندگی اجتماعی مردمان این منطقه برگزار شد، بر پیگیری مرمت این بناها و ثبت آنها در فهرست میراث ملی کشور تاکید شد.

او تصریح کرد: شرکت کنندگان در پایان این نشست از بنای تاریخی کدخدا قاسم روستای هدف گردشگری خاوه و بخش های مختلف آن ازجمله باغ پیرامون، حوضخانه، اندرونی، زیرزمین و ... که به همت حاج علی احمدی فرزند سیف الله خان و از نوادگان کدخدا قاسم مرمت و بازسازی گردیده است، بازدید کردند.

تاجیک افزود: سلسله جلسات ورامین شناسی مدت ۵ سال است که با حمایت این اداره و شاخه ورامین انجمن ایرانی تاریخ، به صورت فصلی و با دبیری استاد محمد امینی از چهره های ماندگار فرهنگ ورامین و با موضوعات تاریخ، فرهنگ، هنر، معماری و ... دشت ورامین در بناهای تاریخی برگزار می شود.

انتهای پیام/