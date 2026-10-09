همدان به دنبال توسعه گردشگری ورزشی با تکیه بر ظرفیت رویدادهاست

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان جمعه ۱۷ مهر، در نشست مشترک اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان، اداره‌کل ورزش و جوانان استان، رئیس انجمن گردشگری ورزشی کشور و گروه روایتگران ایران، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های متنوع ورزش به‌ویژه ورزش همگانی در حوزه گردشگری تاکید کرد.

علی خاکسار با اشاره به ظرفیت‌های موجود در هر دو حوزه، افزود: توسعه همکاری‌های مشترک میان بخش گردشگری و ورزش می‌تواند زمینه‌ساز خلق رویدادهای جدید، معرفی بهتر جاذبه‌های استان و افزایش مشارکت عمومی در برنامه‌های گردشگری باشد.

او ادامه داد: همچنین بررسی راهکارهای گسترش تعاملات میان دو دستگاه ضروری است و برگزاری رویدادهای مختلف مشترک در حوزه گردشگری و ورزش به رونق هر دو حوزه کمک می‌کند.

خاکسار اضافه کرد: همچنین تعریف و طراحی تورهای گردشگری ورزشی به عنوان یکی از محورهای همکاری مشترک مطرح است تا از این ظرفیت در معرفی جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری استان همدان بهره‌گیری شود.

او حضور رئیس انجمن گردشگری ورزشی کشور، میهمانان تور آشناسازی همدان، روایتگران و فعالان فضای مجازی را فرصت مناسبی برای تبادل نظر و بررسی ظرفیت‌های موجود دانست و اظهار کرد: هم‌افزایی میان فعالان حوزه گردشگری و ورزش می‌تواند زمینه توسعه محصولات جدید گردشگری و رونق هرچه بیشتر این صنعت در استان را فراهم کند.

انتهای پیام/