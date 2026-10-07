به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن ژاله نیا اعلام کرد: همزمان با روز ملی روستا و عشایر، جشن بزرگ روستایی و عشایری شهرستان قرچک با حضور فرماندار شهرستان قرچک و سایر مسئولان و اهالی روستاهای ولی آباد و محمد آباد و سایر روستاهای شهرستان در روستای ولی‌آباد برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان قرچک گفت: جشن بزرگ روستایی و عشایری شهرستان به مناسبت ۱۵ مهرماه، روز ملی روستا و عشایر با حضور علی محمد اسلامی فرماندار، معاونان فرماندار، بخشدار مرکزی و مسئولان ادارات در مدرسه شهید ستاری روستای ولی‌آباد برگزار شد.

او افزود: فرماندار شهرستان قرچک در این مراسم بر اهمیت روستا به عنوان مهد تولید و مبدأ تأمین بخشی از کالاهای اساسی و نقش‌آفرینی روستاییان و عشایر در خط مقدم عرصه تولید و تأمین نیازهای کشور تاکید کرد.

ژاله نیا ادامه داد: مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی روستاییان و عشایر، با حضور مسئولان دستگاه‌های مربوطه در جلسه‌ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تلاش بر این است با پیگیری موضوعات، زمینه رفع مشکلات و مطالبات آنان فراهم شود.

این جشن با هدف پاسداشت فرهنگ، آداب و رسوم و سبک زندگی روستایی و عشایری و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روستاهای شهرستان برگزار شد و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، موسیقی محلی، طبخ غذای عشایری، نمایشگاه صنایع دستی، اجرای آداب و رسوم سنتی و برپایی سیاه‌چادر عشایری از بخش‌های مختلف آن بود.

در این جشنواره روستایی ۱۲ نفر از هنرمندان صنایع دستی روستایی در رشته‌های گلیم بافی، چرم، احجام چوبی،‌ سفال، رودوزی‌های سنتی تولیدات خود را در غرفه‌های نمایشگاهی ارائه کردند.

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