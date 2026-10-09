به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی روز جمعه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: آیین «چارو» با دانش بومی ساخت و پرداخت سفال به دست زنان و استفاده از مصالح سنتی مانند ساروج پیوند دارد و بخشی از میراث فرهنگی ناملموس غرب هرمزگان را بازتاب می‌دهد که حفظ و انتقال آن به نسل‌های آینده اهمیت بسیاری دارد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: آماده‌سازی این آیین از یک روز پیش آغاز می‌شود و پس از گردآوری و آماده‌سازی گل و مواد اولیه، کوزه‌ها به شیوه سنتی شکل می‌گیرند و در کوره روباز قرار داده می‌شوند تا با حرارت آتش پخته شوند؛ فرایندی که جلوه‌ای از مهارت و دانش سفالگری بومی را به نمایش می‌گذارد.

او عنوان کرد: موسیقی محلی و نوای همبونه، از سازهای بادی شناخته‌شده جنوب ایران، در کنار عروسک دست‌ساز «بیگ‌برقصون» از دیگر جلوه‌های فرهنگی این جشنواره است. این عروسک که در گذشته در جشن‌های عروسی برای اجرای رقص عروسکی استفاده می‌شد، با کشیدن نخ‌های متصل به آن به حرکت درمی‌آید و بخشی از خاطره جمعی مردم منطقه را زنده می‌کند.

محمدی خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره «چارو» فرصتی برای معرفی داشته‌های فرهنگی روستای بهده و آشنایی گردشگران با آیین‌ها، هنرهای سنتی و موسیقی بومی منطقه است. این رویداد می‌تواند با افزایش توجه به ظرفیت‌های فرهنگی پارسیان، زمینه رونق گردشگری روستایی و تقویت مشارکت مردم در معرفی و پاسداشت میراث زنده منطقه را فراهم کند.

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