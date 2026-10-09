به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد مریدی، امروز ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به رویکرد متفاوت برنامه‌های امسال یادروز حافظ گفت: هدف اصلی، فاصله گرفتن از قالب‌های صرفاً رسمی و تبدیل این مناسبت فرهنگی به جشنی مردمی است تا همه شهروندان شیرازی و گردشگران بتوانند در آیین بزرگداشت این شاعر نامدار مشارکت داشته باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس افزود: در همین راستا، مجموعه‌ای از برنامه‌ها با عنوان «از شور عرفان تا راز غزل» طراحی و اجرا شده است که هدف آن تقویت پیوند معنوی مخاطبان با اندیشه‌ها، مفاهیم و میراث ادبی حافظ در فضاهای شهری و گردشگری شیراز است.

مریدی همچنین از رایگان شدن بازدید از مجموعه حافظیه در روزهای منتهی به یادروز این شاعر خبر داد و گفت: در روزهای ۱۸ و ۱۹ مهرماه، بازدید از این مجموعه برای تمامی شهروندان و میهمانان رایگان خواهد بود.

او ادامه داد: در روز ۲۰ مهرماه نیز امکان بازدید رایگان از مجموعه حافظیه تا ساعت ۱۵ فراهم است و پس از این ساعت، امکان پذیرش بازدیدکنندگان در این مجموعه وجود نخواهد داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس در پایان تأکید کرد: فراهم کردن فرصت برابر برای حضور اقشار مختلف جامعه در آیین یادروز حافظ و تقویت جلوه‌های فرهنگی و گردشگری شیراز، از اهداف اصلی این برنامه‌ریزی است؛ رویکردی که در چارچوب رویداد «مهر شیراز» و با تأکید بر فرهنگ مهمان‌نوازی این شهر دنبال می‌شود.

یادروز حافظ، فرصتی برای بازخوانی میراث ادبی و عرفانی این شاعر بزرگ و تقویت پیوند نسل‌های مختلف با گنجینه غنی شعر و اندیشه فارسی است؛ مناسبتی که امسال با تأکید بر مشارکت عمومی، تلاش دارد حافظ را بیش از پیش به متن زندگی مردم بیاورد.

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