https://www.chtn.ir/x4wQ8۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۹ کد خبر 1405071701909 فیلم مستند خوی؛ دیار شمس و میعادگاه عرفان و اخلاق بارگاه شمس تبریزی خوی پس از سالها انتظار به بهرهبرداری رسید. دریافت 30 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405071701909 سمیرا محمدی دبیر مهدی نورعلی برچسبها آذربایجان غربی شمس تبریزی خوی بارگاه شمس پربینندهترینها بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان نیلکوه؛ شکوه طبیعت در قاب گالیکش شهرستان سامان طبیعت زیبا
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