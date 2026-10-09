۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۹

خوی؛ دیار شمس و میعادگاه عرفان و اخلاق

خوی؛ دیار شمس و میعادگاه عرفان و اخلاق

بارگاه شمس تبریزی خوی پس از سال‌ها انتظار به بهره‌برداری رسید.

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کد خبر 1405071701909
سمیرا محمدی
دبیر مهدی نورعلی

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