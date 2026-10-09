بازدید اینفلوئنسرهای گردشگری کشور از شهر جهانی لالجین

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مصطفی پاشایی جمعه ۱۷ مهر اظهار کرد: حضور اینفلوئنسرهای گردشگری در شهر جهانی لالجین فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و جاذبه‌های گردشگری این شهر و آشنایی نزدیک‌تر فعالان فضای مجازی با توانمندی‌های هنرمندان و فعالان این حوزه است.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لالجین افزود: در جریان این بازدید، کارگاه‌های سفال، فروشگاه‌های صنایع‌دستی و اماکن گردشگری و پذیرایی شهر مورد بازدید قرار گرفت تا زمینه آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های تولیدی، هنری و خدماتی لالجین فراهم شود.

او با اشاره به جایگاه لالجین به‌عنوان شهر جهانی سفال، بیان کرد: این شهر با برخورداری از پیشینه هنری و ظرفیت‌های ارزشمند در تولید سفال و سرامیک، از قابلیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری برخوردار است و معرفی هدفمند این توانمندی‌ها می‌تواند در افزایش شناخت مخاطبان از جاذبه‌های آن موثر باشد.

پاشایی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت اینفلوئنسرهای گردشگری و شبکه‌های اجتماعی، امکان معرفی گسترده‌تر تجربه حضور در کارگاه‌های سفالگری، محصولات هنرمندان و امکانات گردشگری و پذیرایی لالجین را فراهم می‌کند و می‌تواند به دیده‌شدن بیشتر این شهر در میان علاقه‌مندان به گردشگری و صنایع‌دستی کمک کند.

او تاکید کرد: معرفی ظرفیت‌های متنوع لالجین، در کنار شناساندن هنر اصیل سفالگری، می‌تواند زمینه توجه بیشتر گردشگران به این شهر و حمایت از فعالان حوزه صنایع‌دستی و گردشگری را فراهم سازد.

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