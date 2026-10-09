نمایشگاه روز روستا و عشایر در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدعلی سپاهی روز جمعه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با روز روستا و عشایر نمایشگاه عرضه محصولات صنایع‌دستی و سوغات عشایر و روستائیان در زاهدان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زاهدان افزود: این نمایشگاه با مشارکت اداره کل میراث‌فرهنگی سیستان و بلوچستان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شهرداری زاهدان دایر شد و بازدید برای عموم شهروندان نیز آزاد بود و شهروندان از این محصولات دیدن کرده و نیازمندی های خود را تامین کردند.

او ادامه داد: نمایشگاه روستا و عشایر در محل پارک شورا واقع در زیباشهر شهرستان زاهدان دایر و انواع و اقسام محصولات و سوغات نیز در غرفه‌های تدارک دیده شده ارائه شد که بسیار نیز مورد توجه قرار گرفت.

به گفته سپاهی، بازدیدکنندگان خواستار تداوم برگزاری چنین نمایشگاه هایی شدند که با تدابیر اندیشیده شده این مطالبه عمومی عملیاتی خواهد شد.

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