گردشگری باید به رونق اقتصاد محلی البرز منجر شود

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، ۱۷ مهرماه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه کرج با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان البرز در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: البرز فقط یک مسیر عبوری میان استان‌های کشور نیست، بلکه از پیشینه تاریخی، ظرفیت‌های طبیعی، تنوع فرهنگی و توانمندی‌های اقتصادی برخوردار است که می‌تواند این استان را به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور تبدیل کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، با بیان اینکه توسعه گردشگری باید آثار خود را در زندگی روزمره مردم نشان دهد، افزود: گردشگری زمانی به یک ظرفیت مؤثر اقتصادی تبدیل می‌شود که منافع آن به جوامع محلی برسد، کسب‌وکارهای بومی رونق بگیرند، محصولات کشاورزی و صنایع‌دستی بازار فروش پیدا کنند و زمینه اشتغال پایدار برای جوانان فراهم شود. از این منظر، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سه حوزه به‌هم‌پیوسته‌اند که توسعه هم‌زمان آن‌ها می‌تواند به تقویت اقتصاد محلی و افزایش نشاط اجتماعی کمک کند.

این مسئول در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت از آثار تاریخی گفت: محوطه باستانی ازبکی با قدمتی چند هزارساله، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تاریخی استان به شمار می‌رود و تثبیت وضعیت حقوقی سند ۱۲ هکتاری این محوطه، گامی مهم در راستای صیانت از این میراث ارزشمند و فراهم کردن زمینه حفاظت، پژوهش و بهره‌برداری فرهنگی از آن بوده است.

زینالی بازگشایی کاخ‌موزه مروارید را از دیگر اقدامات انجام‌شده برشمرد و افزود: این مجموعه پس از حدود دو سال تعطیلی، دوباره به روی مردم و گردشگران گشوده شد. احیای دسترسی عمومی به بناهای تاریخی، علاوه بر فراهم کردن امکان بازدید شهروندان، می‌تواند به تقویت هویت فرهنگی و افزایش ظرفیت‌های گردشگری استان کمک کند.

او با اشاره به ثبت روستای برغان در فهرست روستاهای جهانی گردشگری اظهار کرد: این رویداد فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی البرز در سطح بین‌المللی است. بهره‌گیری مناسب از این فرصت می‌تواند به رونق گردشگری روستایی، افزایش فروش محصولات محلی و صنایع‌دستی و تقویت درآمد فعالان اقتصادی منطقه منجر شود.

زینالی همچنین از مرمت ۱۰ اثر تاریخی شاخص استان خبر داد و گفت: امامزاده سلیمان اشتهارد، کاخ سلیمانیه، کاروانسرای ینگی‌امام و بخش‌هایی از بافت‌های روستایی ورده و گلیرد از جمله آثاری هستند که در برنامه‌های مرمتی مورد توجه قرار گرفته‌اند. حفاظت از این بناها مستلزم استمرار اقدامات تخصصی و فراهم کردن زمینه مشارکت دستگاه‌های مسئول و بخش خصوصی در نگهداری و احیای آن‌هاست.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت مقابله با تعرض به آثار تاریخی بیان کرد: در چارچوب اقدامات حفاظتی و با همکاری نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی، ۵۷ متخلف دستگیر و ۳۸۰ قلم شیء تاریخی کشف و برای انجام اقدامات قانونی و حفاظتی به مراجع ذی‌ربط تحویل داده شده است. صیانت از میراث تاریخی، مسئولیتی مستمر است و حفاظت از این آثار به‌عنوان بخشی از هویت و سرمایه ملی، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است.

صدور ۷۷ موافقت اصولی برای طرح‌های گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری در توسعه گردشگری استان گفت: برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، باید زیرساخت‌های اقامتی، تفریحی و خدماتی متناسب با نیاز گردشگران توسعه یابد. در همین راستا، ۷۷ موافقت اصولی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری صادر شده است که می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌گذاران و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را فراهم کند.

او توضیح داد: توسعه هتل‌ها، مجتمع‌های تفریحی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، در کنار معرفی هدفمند جاذبه‌های گردشگری، می‌تواند مدت ماندگاری گردشگران در استان را افزایش دهد و سهم بیشتری از منافع اقتصادی سفر را نصیب کسب‌وکارهای محلی کند. تحقق این هدف به برنامه‌ریزی منسجم، تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری نیاز دارد.

زینالی با اشاره به واگذاری چهار بنای تاریخی به بخش خصوصی برای مرمت و احیا اظهار کرد: کاروانسرای شاه‌عباسی و کاخ شهرستانک از جمله بناهای مورد توجه در این زمینه هستند. مشارکت بخش خصوصی در احیای بناهای تاریخی، در صورت رعایت ضوابط حفاظتی و تعیین کاربری متناسب، می‌تواند به نگهداری بهتر این آثار و افزایش ظرفیت گردشگری آن‌ها کمک کند.

این مسئول بیان کرد: در راستای سامان‌دهی فعالیت‌های گردشگری و نظارت بر کیفیت خدمات، ۲۷۴ مجوز فعالیت صادر یا تمدید شده و یک‌هزار و ۱۴۰ بازدید نظارتی نیز انجام گرفته است. همچنین برنامه پنج‌ساله توسعه گردشگری استان در بازه زمانی ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ تدوین شده تا ظرفیت‌هایی همچون گردشگری سلامت، مذهبی، ورزشی و روستایی بر اساس برنامه‌ای مشخص دنبال شوند.

زینالی با تأکید بر جایگاه صنایع‌دستی در اقتصاد محلی گفت: صنایع‌دستی علاوه بر انتقال هویت و فرهنگ بومی، زمینه مناسبی برای ایجاد مشاغل کوچک و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خانوارها فراهم می‌کند. حمایت از هنرمندان، به‌ویژه بانوان و جوانان، زمانی اثربخش خواهد بود که آموزش، تأمین منابع مالی، تولید و دسترسی به بازار فروش به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

او توضیح داد: در همین چارچوب، ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات و منابع حمایتی برای پشتیبانی از کارگاه‌های صنایع‌دستی و مشاغل خانگی اختصاص یافته است. همچنین بیش از یک‌هزار و ۹۶۰ نفر در دوره‌های رایگان آموزش مهارت‌های صنایع‌دستی شرکت کرده‌اند تا زمینه توانمندسازی و ورود آنان به فعالیت‌های تولیدی فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه بازار محصولات هنری اظهار کرد: برپایی ۲۲ بازارچه صنایع‌دستی و اعزام هنرمندان استان به نمایشگاه‌های بین‌المللی عمان و ترکیه، با هدف معرفی تولیدات بومی و گسترش فرصت‌های عرضه و فروش انجام شده است. تداوم این روند می‌تواند به افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان، توسعه بازارهای فروش و تقویت جایگاه صنایع‌دستی البرز کمک کند.

این مسئول در ادامه با اشاره به عملکرد اداری این مجموعه گفت: اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز رتبه نخست را در میان دستگاه‌های فرهنگی استان و رتبه ششم را در سطح کشور کسب کرده است. جذب کامل اعتبارات، انضباط مالی و تلاش برای تسهیل ارائه خدمات از جمله محورهای مورد توجه در عملکرد این اداره‌کل بوده است.

زینالی افزود: راه‌اندازی نمایندگی‌های جدید در اشتهارد و چهارباغ و ارتقای ساختار اداری در فردیس و نظرآباد نیز با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات انجام شده است. همچنین در شرایط بحرانی اخیر، بیش از ۱۸۰ هزار نفرشب اسکان ثبت شده و از ۳۱ خانواده آسیب‌دیده به‌صورت رایگان میزبانی شده است.

او در پایان تأکید کرد: آینده گردشگری البرز به استفاده هدفمند از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی، افزایش مشارکت بخش خصوصی و حمایت از فعالان محلی وابسته است. اگر این ظرفیت‌ها در قالب برنامه‌ای منسجم به فرصت‌های اقتصادی تبدیل شوند، گردشگری و صنایع‌دستی می‌توانند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، تقویت اقتصاد خانوارها و توسعه متوازن استان ایفا کنند.

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