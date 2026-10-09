به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا خلج، روز جمعه، ۱۷ مهرماه در حاشیه برگزاری میز خدمت که در مصلای کرج برگزار شد، با اشاره به اهمیت پاسخگویی مستقیم به شهروندان اظهار کرد: برگزاری میز خدمت فرصتی برای گفت‌وگوی بی‌واسطه با مردم، آگاهی از مسائل و مطالبات آنان و بررسی مشکلات مرتبط با حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج با اشاره به جایگاه شهرستان کرج به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم جمعیتی و اقتصادی استان البرز افزود: کرج علاوه بر ظرفیت‌های گسترده شهری، از پیشینه تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و قابلیت‌های فرهنگی متنوعی برخوردار است که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب و معرفی هدفمند، زمینه بهره‌برداری بهتر از آن‌ها را در مسیر توسعه گردشگری فراهم کرد.

این مسئول بیان کرد: توسعه گردشگری در شهرستان کرج نباید به معرفی چند جاذبه محدود شود، بلکه لازم است مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و اقتصادی منطقه مورد توجه قرار گیرد. ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده، تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز و افزایش مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به رونق گردشگری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای شهروندان کمک کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج با تأکید بر اهمیت حفاظت از آثار تاریخی شهرستان کرج تصریح کرد: حفظ بناها و محوطه‌های تاریخی، مستلزم توجه مستمر، رعایت ضوابط قانونی و افزایش آگاهی عمومی درباره ارزش این آثار است. میراث فرهنگی بخشی از هویت تاریخی هر منطقه محسوب می‌شود و حفاظت از آن، زمینه انتقال این سرمایه ارزشمند به نسل‌های آینده را فراهم می‌کند.

او همچنین با اشاره به نقش صنایع دستی در توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرستان کرج گفت: حضور هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی، فرصتی برای تقویت مشاغل بومی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و معرفی توانمندی‌های فرهنگی منطقه است. فراهم کردن زمینه مناسب برای عرضه محصولات، افزایش فرصت‌های بازاریابی و معرفی آثار هنرمندان می‌تواند به تقویت جایگاه صنایع دستی در اقتصاد محلی کمک کند.

این مسئول با بیان اینکه توسعه گردشگری و صنایع دستی نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم است، افزود: بسیاری از ظرفیت‌های گردشگری زمانی به فرصت‌های پایدار تبدیل می‌شوند که میان بخش دولتی، فعالان اقتصادی، تشکل‌های مرتبط و جوامع محلی تعامل سازنده وجود داشته باشد. در شهرستان کرج نیز توجه به این همکاری‌ها می‌تواند در شناسایی نیازها، رفع موانع و بهره‌گیری بهتر از قابلیت‌های موجود مؤثر باشد.

او در ادامه، میز خدمت را بستری برای بررسی مطالبات شهروندان و فعالان این حوزه دانست و اظهار کرد: درخواست‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی مردم باید با دقت بررسی و در چارچوب قوانین و اختیارات دستگاه‌های مسئول پیگیری شوند. همچنین، موضوعاتی که نیازمند همکاری سایر نهادها هستند، باید از مسیر تعامل و هماهنگی بین‌بخشی دنبال شوند تا امکان رسیدگی مؤثرتر به آن‌ها فراهم شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج در پایان خاطرنشان کرد: شهرستان کرج ظرفیت‌های قابل توجهی برای تقویت گردشگری، حمایت از هنرمندان صنایع دستی و حفاظت از میراث تاریخی دارد. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی، پیگیری مستمر مسائل، ارتقای آگاهی عمومی و همراهی شهروندان است؛ رویکردی که می‌تواند در معرفی بهتر هویت فرهنگی کرج و تقویت جایگاه گردشگری این شهرستان نقش مؤثری ایفا کند.

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