۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۸

نحوه توزیع اعتبار تسهیلات قرض‌الحسنه مشاغل خانگی سال ۱۴۰۵ در کارگروه اشتغال شهرستان قرچک بررسی شد

نحوه توزیع اعتبار تسهیلات قرض‌الحسنه مشاغل خانگی سال ۱۴۰۵ در کارگروه اشتغال شهرستان قرچک بررسی شد

جلسه کارگروه اشتغال شهرستان قرچک با حضور علی محمد اسلامی فرماندار و معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری و سایر مسئولان در محل دفتر فرماندار ۱۶ مهرماه جاری برگزار و موضوع نحوه توزیع اعتبار تسهیلات قرض‌الحسنه مشاغل خانگی سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن ژاله نیا گفت: جلسه کارگروه اشتغال شهرستان قرچک با حضور علی محمد اسلامی فرماندار و معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری و سایر مسئولان در محل دفتر فرماندار ۱۶ مهرماه جاری برگزار و موضوع نحوه توزیع اعتبار تسهیلات قرض‌الحسنه مشاغل خانگی سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان قرچک افزود: فرماندار شهرستان قرچک بر ضرورت نیازسنجی واقعی و تخصیص اعتبارات متناسب با نیازهای شهرستان تأکید کرد ،با تخصیص صحیح این اعتبار زمینه برای تقویت تولید و ایجاد یک حرکت و جهش در حوزه اشتغال شهرستان فراهم خواهد شد.

او اشاره کرد: نماینده عالی دولت وفاق ملی در شهرستان قرچک بر تسریع در روند معرفی و تعیین تکلیف متقاضیان تأکید کرد تا بانک‌های عامل پس از معرفی افراد، فرآیند بررسی پرونده‌ها را در مهلت مشخص دنبال کرده و نتیجه را به دستگاه معرفی‌کننده اعلام کنند.

ژاله نیا اضافه کرد: در ادامه مقرر شد جلسه‌ای با حضور بانک‌های عامل برگزار و شرایط، ضوابط و فرآیند دریافت تسهیلات برای متقاضیان به‌صورت شفاف بررسی و اعلام و به مسئولان اعلام شود تا متقاضیان پیش از معرفی به بانک‌ها، از شرایط دریافت تسهیلات آگاهی کامل داشته باشند.

در این جلسه اعلام شد: ۱۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی شهرستان در نظر گرفته شده است که در اختیار دستگاه‌های مرتبط از جمله صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جهاد کشاورزی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و ... قرار خواهد گرفت.

همچنین مقرر شد فهرست متقاضیان تسهیلات ادارات و سایر دستگاه‌های مرتبط جمع‌بندی و پس از بررسی نیازهای واقعی، برای تخصیص تسهیلات شهرستان اقدام شود.

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کد خبر 1405071701918
لیلا صدقی
دبیر مرضیه امیری

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