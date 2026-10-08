به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن ژاله نیا گفت: جلسه کارگروه اشتغال شهرستان قرچک با حضور علی محمد اسلامی فرماندار و معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری و سایر مسئولان در محل دفتر فرماندار ۱۶ مهرماه جاری برگزار و موضوع نحوه توزیع اعتبار تسهیلات قرض‌الحسنه مشاغل خانگی سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان قرچک افزود: فرماندار شهرستان قرچک بر ضرورت نیازسنجی واقعی و تخصیص اعتبارات متناسب با نیازهای شهرستان تأکید کرد ،با تخصیص صحیح این اعتبار زمینه برای تقویت تولید و ایجاد یک حرکت و جهش در حوزه اشتغال شهرستان فراهم خواهد شد.

او اشاره کرد: نماینده عالی دولت وفاق ملی در شهرستان قرچک بر تسریع در روند معرفی و تعیین تکلیف متقاضیان تأکید کرد تا بانک‌های عامل پس از معرفی افراد، فرآیند بررسی پرونده‌ها را در مهلت مشخص دنبال کرده و نتیجه را به دستگاه معرفی‌کننده اعلام کنند.

ژاله نیا اضافه کرد: در ادامه مقرر شد جلسه‌ای با حضور بانک‌های عامل برگزار و شرایط، ضوابط و فرآیند دریافت تسهیلات برای متقاضیان به‌صورت شفاف بررسی و اعلام و به مسئولان اعلام شود تا متقاضیان پیش از معرفی به بانک‌ها، از شرایط دریافت تسهیلات آگاهی کامل داشته باشند.

در این جلسه اعلام شد: ۱۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی شهرستان در نظر گرفته شده است که در اختیار دستگاه‌های مرتبط از جمله صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جهاد کشاورزی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و ... قرار خواهد گرفت.

همچنین مقرر شد فهرست متقاضیان تسهیلات ادارات و سایر دستگاه‌های مرتبط جمع‌بندی و پس از بررسی نیازهای واقعی، برای تخصیص تسهیلات شهرستان اقدام شود.

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