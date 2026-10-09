به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سومین جشنواره گردوی ثمرین امروز ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ در این شهر تاریخی و با برپایی بیش از ۵۰ غرفه عرضه محصولات صنایع دستی، آش و غذاهای محلی، محصولات کشاورزی و تولیدات بومی منطقه با حضور نایب رئیس مجلس و مسئولان استانی و محلی برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در این جشنواره گفت: قدردان حمایت و پشتیبانی نائب رئیس مجلس در تخصیص ردیف بودجه اختصاصی برای پایگاه جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی هستیم که این حرکت به عنوان الگوی موفق مورد توجه قرار گرفت.

جلیل جباری افزود: میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در رونق گردشگری کشاورزی و معرفی محصولات شاخص این استان با برگزاری جشنواره‌های متعدد پیش‌قدم شده و در این زمینه تلاش بر این است تا توسعه همه جانبه اتفاق بیفتد.

او تاکید کرد: سرمایه‌گذاران با ورود در این بخش می‌توانند به توسعه مراکز اقامتی و پذیرایی کمک کنند و ما نیز در این زمینه آمادگی داریم تا تسهیلات و منابع مورد نیاز را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهیم.

جباری بیان کرد: ثمرین در کنار داشتن قابلیت‌های بی نظیر گردشگری و جاذبه‌های طبیعی، دارای قابلیت‌های ممتاز میراث فرهنگی است که در محور قدیمی اردبیل – مشگین شهر، پل دوجاق و منطقه گندیشمین دارای آثار و محوطه‌های تاریخی کم‌نظیر است که می‌توان با احیای آنها زمینه جذب و ماندگاری گردشگر را افزایش داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: ما در این بستر درصدد رونق گردشگری فرهنگی، تاریخی، اقتصاد بومی- محلی و همچنین توانمندی های صنایع دستی هستیم که به یقین در همه این حوزه‌ها می توان از ظرفیت سرمایه‌گذاران نیز استفاده کرد.

او اظهار کرد: دامنه شرقی سبلان نیازمند توسعه است تا همچون مشگین‌شهر و سرعین این منطقه نیز محل حضور گردشگران و رونق این صنعت باشد که بهتر است در ثمرین ظرفیت و بستر این کار با برگزاری چنین جشنواره‌ها و رویدادهایی فراهم آید.

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