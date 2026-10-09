در ادامه سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان از برنامهریزی برای توسعه گردشگری داخلی در نیمه دوم سال، همکاری با فعالان تأثیرگذار فضای مجازی برای معرفی جاذبههای استان و پیگیری زمینههای جذب گردشگر سلامت از کشور عراق خبر داد.
محمدرضا اکبری با تشریح برنامههای این ادارهکل برای توسعه گردشگری استان اظهار کرد: توسعه گردشگری نیازمند فعالیت شبکهای و هماهنگی میان بخشهای مختلف است و اقدامات منفرد، چه از سوی این ادارهکل و چه از سوی سایر دستگاهها، بهتنهایی نمیتواند زمینهساز توسعه این صنعت باشد.
او افزود: در زنجیره فعالیتهای پیشبینیشده برای توسعه گردشگری استان، معرفی، تبلیغات و بازاریابی جاذبهها و داشتههای تاریخی، فرهنگی و طبیعی با هدف شکلگیری و عرضه محصول گردشگری، یکی از مهمترین مراحل به شمار میرود.
بازاریابی دیجیتال با همکاری اینفلوئنسرها و بلاگرها
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با اشاره به دعوت از فعالان تأثیرگذار فضای مجازی برای معرفی ظرفیتهای استان بیان کرد: در نخستین گام از این برنامه، برای اولین بار در این بخش، از اینفلوئنسرها و بلاگرهایی از نقاط مختلف کشور که از تعداد دنبالکنندگان قابلتوجهی برخوردارند، دعوت شد تا به همدان سفر کنند.
اکبری ادامه داد: این فعالان رسانهای و فضای مجازی، جاذبههای گردشگری استان را در بخشهای مختلف و شهرستانها مورد بازدید و بررسی قرار دادند تا ظرفیتهای موجود در حوزههای مختلف گردشگری معرفی شود.
او با اشاره به برنامه انتشار محتوای تولیدشده از این بازدیدها گفت: برنامهریزی شده است محتوای مربوط به معرفی جاذبهها در سه مرحله بازنشر شود؛ بهگونهای که علاوه بر انتشار همزمان با بازدیدها، یک مرحله دیگر پس از یک ماه و مرحله بعدی پس از دو ماه در فضای مجازی بازپخش شود.
اکبری تأکید کرد: این اقدام، آغاز برنامههای معرفی گردشگری استان است و در ادامه نیز برنامههای متنوع دیگری برای معرفی همدان در سطح دنیا پیشبینی شده است.
تمرکز بر گردشگری داخلی در نیمه دوم سال
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور، برنامههای نیمه دوم سال با محوریت توسعه گردشگری داخلی تدوین شده است.
او اضافه کرد: یکی از مهمترین اقدامات در دست پیگیری، تبادل گردشگر با استانهای همجوار و مراکز عمده جمعیتی کشور است تا زمینه افزایش سفر به همدان و بهرهمندی بیشتر تأسیسات گردشگری استان از ظرفیت سفرهای داخلی فراهم شود.
اکبری با اشاره به شهرها و استانهای هدف این برنامه تصریح کرد: شیراز، اصفهان، تهران و مشهد، در کنار استانهای همجوار از جمله قزوین، مرکزی، کرمانشاه، کردستان، ایلام و لرستان، از جمله مقاصد مورد توجه برای گسترش تبادلات گردشگری هستند. همچنین ارتباطات خوبی با چند استان دیگر، از جمله استان البرز، برقرار شده است.
او خاطرنشان کرد: این برنامهها با هدف کمک به تابآوری اقتصادی تأسیسات گردشگری و تقویت فعالیتهای این بخش در نیمه دوم سال دنبال میشود.
پیگیری جذب گردشگر سلامت از عراق
اکبری عنوان کرد: در کنار تمرکز بر گردشگری داخلی، ارتباطاتی با کشور همسایه، عراق، برقرار شده و توسعه گردشگری سلامت و صادرات صنایعدستی به این کشور در دستور کار قرار دارد.
او بیان کرد: راهاندازی گروهی تخصصی در حوزه گردشگری سلامت در حال پیگیری است و تشکیل میز گردشگری سلامت نیز در مرحله آمادهسازی قرار دارد. در این زمینه، جلسات متعددی برگزار شده و فعالان و مجموعههای عمده جذب و ورود گردشگران سلامت از عراق در سطح کشور شناسایی شدهاند.
اکبری ادامه داد: با این مجموعهها جلساتی برگزار شده است تا زمینه همکاریهای لازم برای جذب گردشگران سلامت از عراق و همچنین توسعه صادرات صنایعدستی استان به این کشور فراهم شود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: معرفی هدفمند جاذبهها، بازاریابی مؤثر، تقویت ارتباطات بیناستانی و توسعه همکاریهای بینالمللی میتواند در مسیر رونق گردشگری، حمایت از فعالان این حوزه و تقویت جایگاه همدان در بازار گردشگری نقشآفرین باشد.
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