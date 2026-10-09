۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۷

همدان در قاب روایتگران ایران/ از میراث تاریخی تا فرصت‌های تازه گردشگری

همدان در قاب روایتگران ایران/ از میراث تاریخی تا فرصت‌های تازه گردشگری

نشست استاندار همدان با گروه روایتگران ایران با حضور سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، فرماندار همدان و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جمعه ۱۷ مهر در آخرین روز از سفر گروه روایتگران ایران به استان همدان، نشست استاندار با این گروه در هتل باباطاهر برگزار و درباره ظرفیت‌های گردشگری، تاریخی و فرهنگی استان و همچنین تقویت جایگاه همدان در نقشه گردشگری کشور و فضای مجازی بحث و تبادل نظر شد.
گردشگری محور توسعه و پیشرفت استان است
استاندار همدان با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده تاریخی، تمدنی، فرهنگی و طبیعی این استان، گردشگری را بزرگ‌ترین محور توسعه و پیشرفت همدان دانست و گفت: همدان با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند و زیرساخت‌های موجود، قابلیت تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد بزرگ گردشگری جهان را دارد و باید جایگاه خود را در تراز پایتخت تاریخ و تمدن ایران ارتقا دهد.
حمید ملانوری‌شمسی اظهار کرد: ظرفیت‌های تاریخی، تمدنی، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی، اقلیم مناسب، موقعیت منطقه‌ای مطلوب و امکانات و زیرساخت‌های موجود، مجموعه‌ای از فرصت‌های ارزشمند را برای توسعه گردشگری در این استان فراهم کرده است.
او با بیان اینکه گردشگری در برنامه‌های مدیریتی استان به‌عنوان بزرگ‌ترین محور توسعه و پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: بخشی از برنامه‌ها و زمان مجموعه مدیریتی استان به فعال‌سازی ظرفیت‌های این صنعت اختصاص دارد تا گردشگری همدان به جایگاه واقعی خود دست یابد و این استان در تراز پایتخت تاریخ و تمدن ایران مطرح شود.

همدان در قاب روایتگران ایران/ از میراث تاریخی تا فرصت‌های تازه گردشگری

ضرورت شناخت ظرفیت‌ها و فرصت‌های گردشگری استان 
ملانوری‌شمسی با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای خاطرنشان کرد: لازمه آغاز هر حرکت، دستیابی به پیشرفت و موفقیت در اجرای برنامه‌ها، شناخت درست منابع، ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، امکانات و زیرساخت‌های موجود است. در کنار این شناخت، معرفی مؤثر این داشته‌ها نیز اهمیت اساسی دارد؛ چراکه تا زمانی که ظرفیت‌ها به‌درستی معرفی نشوند، شناخت، علاقه و انگیزه لازم در میان مخاطبان برای استقبال از برنامه‌ها و بهره‌مندی از فرصت‌های گردشگری شکل نمی‌گیرد.
استاندار همدان ابراز امیدواری کرد که تعاملات و همکاری‌ها با فعالان فضای مجازی زمینه‌ساز معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های استان و تقویت جایگاه گردشگری همدان شود و به تحقق هدف توسعه این صنعت و دستیابی آن به جایگاه واقعی خود در استان کمک کند.

همدان در قاب روایتگران ایران/ از میراث تاریخی تا فرصت‌های تازه گردشگری

در ادامه سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان از برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری داخلی در نیمه دوم سال، همکاری با فعالان تأثیرگذار فضای مجازی برای معرفی جاذبه‌های استان و پیگیری زمینه‌های جذب گردشگر سلامت از کشور عراق خبر داد. 

محمدرضا اکبری با تشریح برنامه‌های این اداره‌کل برای توسعه گردشگری استان اظهار کرد: توسعه گردشگری نیازمند فعالیت شبکه‌ای و هماهنگی میان بخش‌های مختلف است و اقدامات منفرد، چه از سوی این اداره‌کل و چه از سوی سایر دستگاه‌ها، به‌تنهایی نمی‌تواند زمینه‌ساز توسعه این صنعت باشد. 

او افزود: در زنجیره فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه گردشگری استان، معرفی، تبلیغات و بازاریابی جاذبه‌ها و داشته‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی با هدف شکل‌گیری و عرضه محصول گردشگری، یکی از مهم‌ترین مراحل به شمار می‌رود. 

بازاریابی دیجیتال با همکاری اینفلوئنسرها و بلاگرها 

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به دعوت از فعالان تأثیرگذار فضای مجازی برای معرفی ظرفیت‌های استان بیان کرد: در نخستین گام از این برنامه، برای اولین بار در این بخش، از اینفلوئنسرها و بلاگرهایی از نقاط مختلف کشور که از تعداد دنبال‌کنندگان قابل‌توجهی برخوردارند، دعوت شد تا به همدان سفر کنند. 

اکبری ادامه داد: این فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی، جاذبه‌های گردشگری استان را در بخش‌های مختلف و شهرستان‌ها مورد بازدید و بررسی قرار دادند تا ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف گردشگری معرفی شود. 

او با اشاره به برنامه انتشار محتوای تولیدشده از این بازدیدها گفت: برنامه‌ریزی شده است محتوای مربوط به معرفی جاذبه‌ها در سه مرحله بازنشر شود؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر انتشار هم‌زمان با بازدیدها، یک مرحله دیگر پس از یک ماه و مرحله بعدی پس از دو ماه در فضای مجازی بازپخش شود. 

اکبری تأکید کرد: این اقدام، آغاز برنامه‌های معرفی گردشگری استان است و در ادامه نیز برنامه‌های متنوع دیگری برای معرفی همدان در سطح دنیا پیش‌بینی شده است. 

همدان در قاب روایتگران ایران/ از میراث تاریخی تا فرصت‌های تازه گردشگری

تمرکز بر گردشگری داخلی در نیمه دوم سال 

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور، برنامه‌های نیمه دوم سال با محوریت توسعه گردشگری داخلی تدوین شده است. 

او اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات در دست پیگیری، تبادل گردشگر با استان‌های همجوار و مراکز عمده جمعیتی کشور است تا زمینه افزایش سفر به همدان و بهره‌مندی بیشتر تأسیسات گردشگری استان از ظرفیت سفرهای داخلی فراهم شود. 

اکبری با اشاره به شهرها و استان‌های هدف این برنامه تصریح کرد: شیراز، اصفهان، تهران و مشهد، در کنار استان‌های همجوار از جمله قزوین، مرکزی، کرمانشاه، کردستان، ایلام و لرستان، از جمله مقاصد مورد توجه برای گسترش تبادلات گردشگری هستند. همچنین ارتباطات خوبی با چند استان دیگر، از جمله استان البرز، برقرار شده است. 

او خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها با هدف کمک به تاب‌آوری اقتصادی تأسیسات گردشگری و تقویت فعالیت‌های این بخش در نیمه دوم سال دنبال می‌شود. 

پیگیری جذب گردشگر سلامت از عراق 

اکبری عنوان کرد: در کنار تمرکز بر گردشگری داخلی، ارتباطاتی با کشور همسایه، عراق، برقرار شده و توسعه گردشگری سلامت و صادرات صنایع‌دستی به این کشور در دستور کار قرار دارد. 

او بیان کرد: راه‌اندازی گروهی تخصصی در حوزه گردشگری سلامت در حال پیگیری است و تشکیل میز گردشگری سلامت نیز در مرحله آماده‌سازی قرار دارد. در این زمینه، جلسات متعددی برگزار شده و فعالان و مجموعه‌های عمده جذب و ورود گردشگران سلامت از عراق در سطح کشور شناسایی شده‌اند. 

اکبری  ادامه داد: با این مجموعه‌ها جلساتی برگزار شده است تا زمینه همکاری‌های لازم برای جذب گردشگران سلامت از عراق و همچنین توسعه صادرات صنایع‌دستی استان به این کشور فراهم شود. 

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: معرفی هدفمند جاذبه‌ها، بازاریابی مؤثر، تقویت ارتباطات بین‌استانی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند در مسیر رونق گردشگری، حمایت از فعالان این حوزه و تقویت جایگاه همدان در بازار گردشگری نقش‌آفرین باشد.

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کد خبر 1405071701922
آزاده صفی
دبیر مرضیه امیری

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