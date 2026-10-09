به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جمعه ۱۷ مهر در آخرین روز از سفر گروه روایتگران ایران به استان همدان، نشست استاندار با این گروه در هتل باباطاهر برگزار و درباره ظرفیت‌های گردشگری، تاریخی و فرهنگی استان و همچنین تقویت جایگاه همدان در نقشه گردشگری کشور و فضای مجازی بحث و تبادل نظر شد.

گردشگری محور توسعه و پیشرفت استان است

استاندار همدان با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده تاریخی، تمدنی، فرهنگی و طبیعی این استان، گردشگری را بزرگ‌ترین محور توسعه و پیشرفت همدان دانست و گفت: همدان با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند و زیرساخت‌های موجود، قابلیت تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد بزرگ گردشگری جهان را دارد و باید جایگاه خود را در تراز پایتخت تاریخ و تمدن ایران ارتقا دهد.

حمید ملانوری‌شمسی اظهار کرد: ظرفیت‌های تاریخی، تمدنی، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی، اقلیم مناسب، موقعیت منطقه‌ای مطلوب و امکانات و زیرساخت‌های موجود، مجموعه‌ای از فرصت‌های ارزشمند را برای توسعه گردشگری در این استان فراهم کرده است.

او با بیان اینکه گردشگری در برنامه‌های مدیریتی استان به‌عنوان بزرگ‌ترین محور توسعه و پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: بخشی از برنامه‌ها و زمان مجموعه مدیریتی استان به فعال‌سازی ظرفیت‌های این صنعت اختصاص دارد تا گردشگری همدان به جایگاه واقعی خود دست یابد و این استان در تراز پایتخت تاریخ و تمدن ایران مطرح شود.

ضرورت شناخت ظرفیت‌ها و فرصت‌های گردشگری استان

ملانوری‌شمسی با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای خاطرنشان کرد: لازمه آغاز هر حرکت، دستیابی به پیشرفت و موفقیت در اجرای برنامه‌ها، شناخت درست منابع، ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، امکانات و زیرساخت‌های موجود است. در کنار این شناخت، معرفی مؤثر این داشته‌ها نیز اهمیت اساسی دارد؛ چراکه تا زمانی که ظرفیت‌ها به‌درستی معرفی نشوند، شناخت، علاقه و انگیزه لازم در میان مخاطبان برای استقبال از برنامه‌ها و بهره‌مندی از فرصت‌های گردشگری شکل نمی‌گیرد.

استاندار همدان ابراز امیدواری کرد که تعاملات و همکاری‌ها با فعالان فضای مجازی زمینه‌ساز معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های استان و تقویت جایگاه گردشگری همدان شود و به تحقق هدف توسعه این صنعت و دستیابی آن به جایگاه واقعی خود در استان کمک کند.

در ادامه سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان از برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری داخلی در نیمه دوم سال، همکاری با فعالان تأثیرگذار فضای مجازی برای معرفی جاذبه‌های استان و پیگیری زمینه‌های جذب گردشگر سلامت از کشور عراق خبر داد.

محمدرضا اکبری با تشریح برنامه‌های این اداره‌کل برای توسعه گردشگری استان اظهار کرد: توسعه گردشگری نیازمند فعالیت شبکه‌ای و هماهنگی میان بخش‌های مختلف است و اقدامات منفرد، چه از سوی این اداره‌کل و چه از سوی سایر دستگاه‌ها، به‌تنهایی نمی‌تواند زمینه‌ساز توسعه این صنعت باشد. او افزود: در زنجیره فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه گردشگری استان، معرفی، تبلیغات و بازاریابی جاذبه‌ها و داشته‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی با هدف شکل‌گیری و عرضه محصول گردشگری، یکی از مهم‌ترین مراحل به شمار می‌رود. بازاریابی دیجیتال با همکاری اینفلوئنسرها و بلاگرها سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به دعوت از فعالان تأثیرگذار فضای مجازی برای معرفی ظرفیت‌های استان بیان کرد: در نخستین گام از این برنامه، برای اولین بار در این بخش، از اینفلوئنسرها و بلاگرهایی از نقاط مختلف کشور که از تعداد دنبال‌کنندگان قابل‌توجهی برخوردارند، دعوت شد تا به همدان سفر کنند. اکبری ادامه داد: این فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی، جاذبه‌های گردشگری استان را در بخش‌های مختلف و شهرستان‌ها مورد بازدید و بررسی قرار دادند تا ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف گردشگری معرفی شود. او با اشاره به برنامه انتشار محتوای تولیدشده از این بازدیدها گفت: برنامه‌ریزی شده است محتوای مربوط به معرفی جاذبه‌ها در سه مرحله بازنشر شود؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر انتشار هم‌زمان با بازدیدها، یک مرحله دیگر پس از یک ماه و مرحله بعدی پس از دو ماه در فضای مجازی بازپخش شود. اکبری تأکید کرد: این اقدام، آغاز برنامه‌های معرفی گردشگری استان است و در ادامه نیز برنامه‌های متنوع دیگری برای معرفی همدان در سطح دنیا پیش‌بینی شده است. تمرکز بر گردشگری داخلی در نیمه دوم سال سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور، برنامه‌های نیمه دوم سال با محوریت توسعه گردشگری داخلی تدوین شده است. او اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات در دست پیگیری، تبادل گردشگر با استان‌های همجوار و مراکز عمده جمعیتی کشور است تا زمینه افزایش سفر به همدان و بهره‌مندی بیشتر تأسیسات گردشگری استان از ظرفیت سفرهای داخلی فراهم شود. اکبری با اشاره به شهرها و استان‌های هدف این برنامه تصریح کرد: شیراز، اصفهان، تهران و مشهد، در کنار استان‌های همجوار از جمله قزوین، مرکزی، کرمانشاه، کردستان، ایلام و لرستان، از جمله مقاصد مورد توجه برای گسترش تبادلات گردشگری هستند. همچنین ارتباطات خوبی با چند استان دیگر، از جمله استان البرز، برقرار شده است. او خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها با هدف کمک به تاب‌آوری اقتصادی تأسیسات گردشگری و تقویت فعالیت‌های این بخش در نیمه دوم سال دنبال می‌شود. پیگیری جذب گردشگر سلامت از عراق اکبری عنوان کرد: در کنار تمرکز بر گردشگری داخلی، ارتباطاتی با کشور همسایه، عراق، برقرار شده و توسعه گردشگری سلامت و صادرات صنایع‌دستی به این کشور در دستور کار قرار دارد. او بیان کرد: راه‌اندازی گروهی تخصصی در حوزه گردشگری سلامت در حال پیگیری است و تشکیل میز گردشگری سلامت نیز در مرحله آماده‌سازی قرار دارد. در این زمینه، جلسات متعددی برگزار شده و فعالان و مجموعه‌های عمده جذب و ورود گردشگران سلامت از عراق در سطح کشور شناسایی شده‌اند. اکبری ادامه داد: با این مجموعه‌ها جلساتی برگزار شده است تا زمینه همکاری‌های لازم برای جذب گردشگران سلامت از عراق و همچنین توسعه صادرات صنایع‌دستی استان به این کشور فراهم شود. سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: معرفی هدفمند جاذبه‌ها، بازاریابی مؤثر، تقویت ارتباطات بین‌استانی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند در مسیر رونق گردشگری، حمایت از فعالان این حوزه و تقویت جایگاه همدان در بازار گردشگری نقش‌آفرین باشد.

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