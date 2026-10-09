به گزارش خبرنگار میراث آریا، در میز خدمت فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان که روز جمعه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، محمود آذری معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان با حضور در میز خدمت، به صورت مستقیم و بدون واسطه پاسخگوی سؤالات و درخواست‌های مراجعه‌کنندگان در حوزه‌های مختلف میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بود.

یکی از مراجعه‌کنندگان از روستای ژاله‌ای شهرستان زابل، با طرح سؤالاتی درباره نحوه راه‌اندازی کارگاه صنایع‌دستی، فرآیند اخذ مجوز و تسهیلات و ظرفیت‌های موجود برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در این حوزه، خواستار ارائه راهنمایی‌های تخصصی شد که معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل ضمن تشریح ظرفیت‌ها و فرآیندهای مربوط، پاسخ‌های لازم را ارائه کرد.

همچنین در جریان برگزاری این میز خدمت، مراجعه‌کنندگان دیگری نیز موضوعاتی از جمله نحوه راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی و تأسیسات گردشگری، الزامات و فرآیندهای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، ظرفیت‌های گردشگری استان و همچنین شرایط بازدید از موزه‌های سیستان و بلوچستان را مطرح کردند.

برگزاری این میز خدمت فرهنگی در حاشیه نمایشگاه کتاب زاهدان، فرصتی برای تقویت ارتباط مستقیم میان مجموعه میراث‌فرهنگی و جامعه، آگاهی‌بخشی درباره ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین تسهیل دسترسی شهروندان به مشاوره‌های تخصصی این اداره‌کل فراهم کرد.

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