به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین گشایش نخستین خانه صنایع‌دستی ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ باحضور محمد جوروند مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، زهره پرویزی رئیس اداره میراث‌فرهنگی اهواز و جمعی از کارشناسان، هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی برگزار شد.

محمد جوروند در این مراسم با ابراز خرسندی از این رویداد اظهار کرد: امروز به همت تعدادی از جوانان و برادران و خواهران خوش‌فکر و متعهد استان خوزستان، نخستین خانه صنایع‌دستی کلان‌شهر اهواز گشایش شد و ما دورنمایی بسیار روشن و افقی بسیار تابناک را برای این رویداد مهم و ارزشمند پیش‌بینی می‌کنیم

او با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده برای بازاریابی و فروش محصولات هنری افزود: خوشبختانه با ارتباطات مؤثری که خود این فعالان و جوانان برقرار کرده‌اند، امیدواریم در آینده‌ای نزدیک هم در حوزه صادرات داخلی به سایر استان‌های کشور و هم در بخش صادرات خارجی به خارج از کشور شاهد تحولات چشمگیری باشیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با تأکید بر جایگاه والای هنرهای سنتی این خطه تصریح کرد: صنایع‌دستی استان خوزستان بسیار پربها، غنی و ارزشمند است؛ محصولات تولیدی صنعت‌گران ما چه از حیث کیفیت و ظرافت و چه از نظر حجم و توان کمی، در سطح کل کشور کم‌نظیر بوده و چه بسا حداقل در سطح آسیا نمونه و سرآمد است.

او در ادامه بر ضرورت تأسیس چنین مرکزی تأکید کرد و گفت: از همین رو، ما همواره به وجود یک خانه صنایع‌دستی تخصصی نیاز مبرم داشتیم تا بتواند معرف شایسته‌ای برای هنر دست صنعت‌گران خوزستانی در سطح کشور و در حوزه بین‌المللی دست‌کم در سطح کشورهای عربی و آسیایی باشد که خوشبختانه این مهم با اهتمام و خلاقیت جوانان و با همکاری مستقیم اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل استان محقق شد و این مجموعه فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

سیدمحمد عبودزاده، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان نیز با اشاره به راهبرد اداره‌کل برای توسعه مراکز تخصصی گفت: مأموریت اصلی خانه‌های صنایع‌دستی، آموزش، ترویج هنرهای سنتی، عرضه محصولات باکیفیت و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی است؛ در واقع بخش عمده‌ای از مأموریت‌های معاونت صنایع‌دستی در این خانه‌ها تجلی می‌یابد و این مراکز به پاتوقی هنری برای شهروندان تبدیل خواهند شد.

او با اشاره به موقعیت مکانی این مرکز در منطقه امانیه اهواز افزود: موقعیت این خانه از نظر دسترسی برای عموم بسیار مطلوب و جذاب است و امیدواریم با همت بهره‌بردار این مجموعه، به مرکزی پویا برای ارائه محصولات ارزشمند صنایع‌دستی تبدیل شود.

عبودزاده با اشاره به گسترش این شبکه در سایر نقاط استان تصریح کرد: در حال حاضر برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی خانه‌های مشابه در دیگر شهرهای استان نیز در جریان است که برخی در مرحله صدور مجوز و برخی در مرحله آماده‌سازی مکان قرار دارند. در حالی که اهواز تا پیش از این فاقد خانه صنایع‌دستی بود، اکنون شاهد تکمیل زنجیره‌ای از این مراکز در اهواز، شوشتر و دزفول هستیم.

او خبر داد: در دزفول با آماده‌سازی «خانه تاریخی سوزنگر» و اقدامات نهایی برای تجهیز آن، به‌زودی شاهد شاهد گشایش این مرکز به عنوان "دبیرخانه شهرجهانی کپو" خواهیم بود تا شبکه صنایع‌دستی استان بیش از پیش تقویت شود.

همچنین زهره پرویزی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی اهواز ضمن قدردانی از اهتمام بخش خصوصی در راه‌اندازی مجموعه صنایع‌دستی کرانه نبوغ و هنر کمیاب، بر اهمیت ایجاد بستری استاندارد برای ارائه آثار صنعت‌گران و ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات میان پیشکسوتان و جوانان هنرمند تأکید کرد.

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