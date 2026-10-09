جشن مهرگان فرصتی برای معرفی غار کرفتو در مسیر ثبت جهانی است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرش زره‌تن لهونی روز جمعه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه آیین گرامیداشت دومین سالگرد ثبت جهانی جشن مهرگان که در محوطه تاریخی غار کرفتو برگزار شد، اظهار کرد: این جشن برای دومین سال متوالی در استان و در جوار غار تاریخی کرفتو برگزار می‌شود که با استقبال خوب مردم همراه بوده است.

استاندار کردستان افزود: انتخاب غار کرفتو به‌عنوان محل برگزاری این رویداد فرهنگی با هدف معرفی بیشتر این اثر تاریخی و توجه عمومی به ظرفیت‌های آن انجام شده است.

او با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای ثبت جهانی غار کرفتو در فهرست میراث جهانی یونسکو عنوان کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی در محوطه‌های تاریخی، زمینه آشنایی بیشتر مردم با آثار ارزشمند استان و تقویت جایگاه گردشگری کردستان را فراهم می‌کند.

زره‌تن لهونی با تاکید بر تداوم برگزاری جشن مهرگان در سال‌های آینده یادآور شد: استقبال مردم از این آیین نشان‌دهنده ظرفیت استان برای میزبانی رویدادهای فرهنگی و گردشگری است و برگزاری چنین برنامه‌هایی در معرفی داشته‌های تاریخی و فرهنگی کردستان نقش مهمی دارد.

تکمیل پرونده ثبت جهانی غار کرفتو در دستور کار است

رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم با تاکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کردستان در سطح ملی و بین‌المللی گفت: تکمیل پرونده و فراهم‌کردن مقدمات لازم برای ثبت جهانی غار کرفتو در دستور کار قرار دارد و پیگیری‌ها برای تحقق این هدف ادامه دارد.

محسن فتحی اظهار کرد: در مراسم سال گذشته جشن مهرگان در غار کرفتو، پیگیری موضوع ثبت جهانی این اثر تاریخی مورد تاکید قرار گرفت و در همین راستا اقدامات لازم برای تحقق این هدف در حال انجام است.

رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی افزود: اعتبارات مناسبی برای پیشبرد این پرونده اختصاص یافته و تیمی تخصصی مسئولیت تهیه و تکمیل مستندات ثبت جهانی غار کرفتو را برعهده دارد.

او عنوان کرد: امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مسئول، پرونده این اثر تاریخی در آینده نزدیک برای طی مراحل بعدی ارائه شود.

فتحی با اشاره به جایگاه غار کرفتو در هویت تاریخی و فرهنگی کردستان، یادآور شد: ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان زمینه معرفی بیشتر ظرفیت‌های استان در سطح بین‌المللی را فراهم کرد و غار کرفتو نیز می‌تواند با طی مراحل ثبت جهانی، به شناساندن بیشتر میراث تاریخی کردستان و جذب گردشگران کمک کند.

جشن مهرگان ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری کردستان را معرفی می‌کند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان هم در ادامه با اشاره به جایگاه جشن مهرگان در فرهنگ ایرانی گفت: این آیین کهن مفاهیمی همچون مهر، دوستی و همبستگی را در خود جای داده است و برگزاری آن در یکی از محوطه‌های شاخص تاریخی استان، فرصتی برای معرفی همزمان ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری کردستان به شمار می‌رود.

پویا طالب‌نیا اظهار کرد: جشن مهرگان به‌صورت مشترک میان ایران و تاجیکستان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به ثبت جهانی رسیده است و گرامیداشت آن به انتقال آیین‌های کهن ایرانی به نسل‌های آینده کمک می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: انتخاب غار کرفتو برای میزبانی این آیین، علاوه بر پاسداشت جشن مهرگان، ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این محوطه را در کانون توجه قرار می‌دهد و زمینه تقویت گردشگری فرهنگی و رویدادمحور در استان را فراهم می‌کند.

او یادآور شد: استفاده از ظرفیت گروه‌های هنری و بومی استان، فرصتی برای معرفی فرهنگ و هنر کردستان در کنار آثار تاریخی منطقه است.

افزایش اعتبارات غار کرفتو به ۲۰ میلیارد توما

فرماندار دیواندره هم با اشاره به استقبال گسترده مردم از جشن مهرگان اظهار کرد: حضور علاقه‌مندان از شهرهای مختلف کشور در این رویداد، بیانگر ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه و علاقه‌مندی مردم به آیین‌های کهن ایرانی است.

ناصح محمدخانی با اشاره به اهمیت ثبت جهانی غار کرفتو افزود: این موضوع از برنامه‌های مورد تاکید استاندار کردستان است و می‌تواند در کنار معرفی ظرفیت‌های تاریخی منطقه، زمینه توسعه گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی شهرستان را فراهم کند.

فرماندار دیواندره با بیان اینکه اعتبارات اختصاص‌یافته به مجموعه غار کرفتو از ۵۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت: این اعتبار در راستای ساماندهی و توسعه مجموعه و فراهم‌کردن زمینه معرفی بهتر آن در سطح ملی و بین‌المللی اهمیت دارد.

او با اشاره به مطالعات انجام‌شده در زمینه غار کرفتو عنوان کرد: تاکنون ۱۶ طرح مطالعاتی و پژوهشی برای تعیین حریم غار انجام شده است که نتایج آن‌ها در شناخت ویژگی‌های این اثر و برنامه‌ریزی برای حفاظت از آن نقش مهمی دارد.

محمدخانی همچنین با اشاره به برآوردهای مربوط به قدمت زمین‌شناسی غار کرفتو خاطرنشان کرد: برآوردهای انجام‌شده، قدمت زمین‌شناسی این غار را حدود هشت تا ۹ هزار سال تخمین می‌زنند که این موضوع بر اهمیت مطالعات تخصصی و حفاظت از این میراث طبیعی و تاریخی می‌افزاید.

اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در جوار غار کرفتو

آیین گرامیداشت دومین سالگرد ثبت جهانی جشن مهرگان با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری همراه بود که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای گروه هزار تنبورنواز، سخنرانی پروفسور محمدعلی سلطانی، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ، نمایش اسب اصیل کردی، اجرای موسیقی کردی و برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات محلی اشاره کرد.

غار تاریخی کرفتو در شهرستان دیواندره از محوطه‌های شاخص تاریخی استان کردستان است که به‌دلیل معماری صخره‌ای، فضاهای دست‌کند و ارزش‌های باستان‌شناختی، جایگاه ویژه‌ای در میان آثار تاریخی کشور دارد.

پرونده این اثر تاریخی برای قرار گرفتن در مسیر ثبت جهانی در حال آماده‌سازی است و تکمیل مطالعات و مستندات تخصصی، از مراحل مهم پیگیری این هدف به شمار می‌رود.

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