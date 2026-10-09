به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جمعه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵، در واکنش به اظهارات مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در آکروپولیس آتن، با تاکید بر جایگاه تاریخی و تمدنی ایران، یادآور شد که هویت یک ملت ریشه‌دار را نمی‌توان به یک جنگ، یک پادشاه یا یک حکومت فروکاست.

صالحی‌امیری در این واکنش تاکید کرد: ایران را نمی‌توان با یک جنگ، یک پادشاه یا یک حکومت تعریف کرد. ایران از کهن‌ترین پیوستارهای تمدنی جهان و از سازندگان بزرگ نظم، فرهنگ، دانش و همزیستی در تاریخ بشر است؛ تمدنی که پیش از پیدایش بسیاری از قدرت‌های امروز وجود داشته و پس از آنان نیز خواهد ماند.

او ادامه داد: تمدن یونان نیز ملک انحصاری آمریکا نیست. سقراط، افلاطون بیش از آنکه قدرت را تقدیس کنند، درباره عدالت، اخلاق، خویشتن‌داری و فرجام ویرانگر غرور قدرت هشدار داده‌اند.

صالحی‌امیری در ادامه، با تاکید بر ناپایداری قدرت‌های سیاسی و ماندگاری ملت‌های متکی بر حافظه تاریخی و هویت فرهنگی، خاطرنشان کرد: آنان که خود را برتر، بی‌رقیب و مامور تاریخ پنداشته‌اند، همواره از یک حقیقت غفلت کرده‌اند: قدرت‌ها می‌آیند و می‌روند، اما ملت‌هایی که بر حافظه، فرهنگ و هویت خود ایستاده‌اند، باقی می‌مانند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین با اشاره به تجربه ایران در مواجهه با جنگ، تحریم و تحریف، بر نقش پشتوانه تمدنی و سرمایه معنوی و حماسی ملت ایران در استمرار هویت ملی تاکید کرد و گفت: ایران در برابر جنگ، تحریم و تحریف ایستاده است؛ با اتکا به تمدن تاریخی و روح معنوی و حماسی و با غرور ملتی که می‌داند ریشه‌هایش از عمر بسیاری از قدرت‌های امروز جهان دیرپاتر و عمیق‌تر است.

صالحی‌امیری در جمع‌بندی دیدگاه خود تصریح کرد: با ایران باید با زبان احترام سخن گفت؛ زیرا ایران نه دشمنی برساخته در یک خطابه سیاسی، بلکه تمدنی زنده، ملتی بزرگ و حقیقتی ماندگار در تاریخ جهان است.

گفتنی است، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دو روز پیش در سخنرانی خود در آکروپولیس آتن، در اظهاراتی سراسر تحریف و توهین به تمدن ایران با توصیفی هالیوودی از روایت‌های تاریخی یونانی از جنگ یونان و ایران گفته‌بود: ۴۸۰ سال پیش از میلاد مسیح، ارتش‌های خشایارشا وارد این شهر شدند و معابد و زیارتگاه‌های آن را به آتش کشیدند. در آن هنگام، اغلب آتنی‌ها با کشتی به جزیره‌ای در همان نزدیکی پناه برده بودند؛ اما مشتی از آنان حاضر به ترک خانه‌های خود نشدند. آنها در دژ صخره‌ای آکروپولیس سنگر گرفتند تا در یک مقاومت آخر خارق‌العاده بجنگند؛ سنگ‌های غول‌پیکر را از صخره‌ها بر سر مهاجمان پارسی فرو ریختند و بزرگ‌ترین امپراتوری آن عصر را روزها متوقف کردند. آنها سرانجام مغلوب شدند. پارسیان معابد را غارت کردند، زیارتگاه‌ها را سوزاندند و آکروپولیس را با خاک یکسان ساختند؛ اما وقتی آتنی‌ها بازگشتند، بازمانده‌های شکسته آکروپولیس کهن را گرد آورده و در تپه‌ای که بر آن ایستاده بود دفن کردند و دهه‌ها بعد، در دوران پریکلس، پارتنون را برافراشتند.

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