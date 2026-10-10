میراث تاریخی البرز را از انزوا خارج کنیم

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، روز جمعه، ۱۷ مهرماه در حاشیه حضور در کاخ سلیمانیه که به مناسبت روز فرهنگی کرج، طی روزهای اخیر میزبان مردم شده است، اظهار کرد: بناهای تاریخی بخشی از حافظه هویتی شهرها هستند و معرفی آنها نباید به بازدیدهای مناسبتی محدود شود. فراهم‌کردن امکان حضور مردم در این فضاها، فرصتی برای آشنایی نزدیک‌تر با پیشینه تاریخی شهر و تقویت حس تعلق شهروندان به میراث فرهنگی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: این استان علاوه بر آثار تاریخی، از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه فرهنگ بومی، صنایع دستی، خوراک‌های محلی و سنت‌های جوامع محلی برخوردار است که معرفی هدفمند آنها می‌تواند به توسعه گردشگری فرهنگی کمک کند. پیوند میان این ظرفیت‌ها و بناهای تاریخی، تصویری کامل‌تر از هویت فرهنگی منطقه ارائه می‌دهد و زمینه آشنایی گردشگران با داشته‌های کمتر شناخته‌شده استان را فراهم می‌کند.

او با تأکید بر ضرورت تداوم برنامه‌های فرهنگی برای شناساندن میراث و آثار تاریخی به مردم، تصریح کرد: برگزاری جشنواره‌ها به‌تنهایی برای توسعه گردشگری کافی نیست؛ بلکه باید با اطلاع‌رسانی مؤثر، معرفی جاذبه‌های مکمل و ارائه محتوای تاریخی قابل فهم برای مخاطبان همراه باشد تا تجربه بازدیدکنندگان به شناخت بیشتر و انگیزه بازدیدهای بعدی منجر شود.

این مسئول همچنین حفاظت از بناهای تاریخی را یکی از الزامات برگزاری رویدادهای فرهنگی در این فضاها دانست و گفت: افزایش دسترسی عمومی به میراث فرهنگی باید متناسب با ظرفیت و شرایط حفاظتی هر مجموعه انجام شود. ایجاد تعادل میان بهره‌مندی مردم و صیانت از آثار تاریخی، ضرورتی است که در برنامه‌ریزی و اجرای این رویدادها باید مورد توجه قرار گیرد.

زینالی خاطرنشان کرد: آشنایی مردم با ارزش‌های تاریخی و فرهنگی، زمینه مشارکت بیشتر آنان در حفاظت از میراث را فراهم می‌کند. از این رو، هدف‌گذاری برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی باید فراتر از افزایش بازدیدکنندگان باشد و ارتقای آگاهی عمومی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و ایجاد ارتباطی پایدار میان جامعه و میراث فرهنگی را نیز در بر بگیرد.

انتهای پیام/