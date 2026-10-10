به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شامگاه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵، پردیس سینمایی هلال اهواز میزبان اکران مستند «فراموش‌شده» بود؛ رویدادی که به همت مرکز مطالعات حکمرانی آب و با همکاری کانون محیط‌زیست دانشگاه شهید چمران و پردیس سینمایی هلال و با شرکت جمعی از مدیران، پژوهشگران، دانشگاهیان، فعالان محیط‌زیست و اصحاب رسانه به اجرا درآمد.

در این میان، حضور پررنگ و نقش‌آفرینی «انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران (شعبه خوزستان)» به عنوان یکی از بانیان اصلی، جلوه‌ای متفاوت به این رویداد بخشید. این انجمن با هدف بهره‌گیری از زبان قدرتمند هنر برای بازتاب بحران‌های محیط‌زیستی، افزون بر فراهم آوردن فضایی برای پیوند نگاه زیباشناسانه با دغدغه‌های زیست‌محیطی، بخش کارگاهیِ زنده‌ای را نیز در حاشیه این اکران برگزار کرد. در این بخش، «بیتا حسنی» با خلق اثر نقش‌برجسته و «فریبا نجادی» با اجرای نقاشی، هر دو با محوریت موضوع «آب»، به صورت زنده به هنرآفرینی پرداختند تا مفاهیمِ مستندِ در حال اکران، در قالب آثار تجسمی نیز بازخوانی شود و بستری برای توجه مضاعف به تالاب هورالعظیم فراهم آید.

در ادامه این برنامه، در حاشیه اکران مستند، نشست هم‌اندیشی تخصصی باحضور جمعی از کارشناسان، کنشگران محیط‌زیست و صاحب‌نظران حوزه آب برگزار شد. در این نشست که با دبیری دکتر ساناز ابراهیمی، پژوهشگر حکمرانی آب هدایت می‌شد، شرکت‌کنندگان به واکاوی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای نجات هورالعظیم پرداختند. مهدی افشارنیک، نویسنده و کارگردان اثر، به همراه محمد درویش به عنوان راوی مستند، از فرایند تولید و دشواری‌های روایتِ این بحران سخن گفتند. همچنین دکتر محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست اخوزستان و دکتر مهدی قمشی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز، در گفتگوهای تخصصی خود ضمن بررسی ابعاد علمی موضوع، بر ضرورت حکمرانی پایدار آب تأکید کردند.

این هم‌اندیشی که به نوعی مکمل روایت سینمایی مستند بود، فرصتی مغتنم برای فعالان محیط‌زیست فراهم کرد تا در فضایی تخصصی، ضمن نقد محتوایی فیلم، تجربیات میدانی خود را در مواجهه با چالش‌های تالاب هورالعظیم به اشتراک بگذارند. مشارکت «انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران (شعبه خوزستان)» در این نشست، نشان‌دهنده عزم نهادهای فرهنگی برای ورود جدی به عرصه‌های بحرانی محیط‌زیست از دریچه هنر است تا صدای تالاب فراموش‌شده، فراتر از سالن‌های سینما، در سطح محافل علمی و اجتماعی طنین‌انداز شود.

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