به گزارش میراث‌آریا، کارشناسان کانون‌های فرهنگی و نمایندگان دانشجویی کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان بازدید کردند؛ بازدیدی که با هدف آشنایی بیشتر فعالان فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی با یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی و فرهنگی کشور و توجه به مفهوم ایستادگی و پایداری این مجموعه در جریان جنگ اخیر انجام شد.

در جریان این بازدید، علیرضا رازقی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، نیز با حضور در جمع دانشجویان و کارشناسان کانون‌های فرهنگی وزارت بهداشت به دیدار آنان آمد و با آنان به گفت‌وگو پرداخت.

حضور مدیر مجموعه و گفت‌وگوی مستقیم با بازدیدکنندگان، فرصتی برای آشنایی بیشتر آنان با پیشینه، ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی کاخ گلستان و همچنین اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی کشور در شرایط مختلف فراهم کرد.

همچنین در این بازدید که دانشجویان از تخت مرمر، خلوت کریم خانی، تالار سلام، تالار عاج، تالار برلیان، شمس العماره و عمارت بادگیر بازدید کردند.

حجت حجازی‌زاده، رئیس اداره فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، در حاشیه این بازدید با اشاره به اهداف برگزاری این برنامه اظهار کرد: این بازدید در حاشیه نشست دو روزه کارشناسان کانون‌های فرهنگی و نمایندگان دانشجویی کانون‌های فرهنگی وزارت بهداشت که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود، برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: در این نشست، حدود ۷۰ کارشناس کانون‌های فرهنگی و ۷۰ نماینده دبیران کانون‌های فرهنگی از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور حضور دارند و تلاش شده است در کنار مباحث تخصصی و آموزشی، برنامه‌های فرهنگی نیز برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شود.

حجازی‌زاده با اشاره به انتخاب کاخ گلستان به عنوان مقصد این بازدید گفت: انتخاب کاخ گلستان صرفاً یک بازدید تاریخی نبود، بلکه این مجموعه به عنوان یکی از آثار ملی و میراث جهانی کشور، در جریان جنگ اخیر نیز نمادی از ایستادگی و پایداری میراث فرهنگی ایران بود.

وی تصریح کرد: با وجود آسیب‌هایی که در جریان حملات به برخی اماکن غیرنظامی وارد شد، کاخ گلستان توانست ساختار و هویت تاریخی خود را حفظ کند و همچنان به عنوان بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی کشور پابرجا بماند. به همین دلیل تلاش کردیم دانشجویان و فعالان فرهنگی حاضر در این نشست، ضمن آشنایی با این مجموعه ارزشمند، با مفهوم پایداری و اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی در شرایط دشوار نیز مواجه شوند.

گفتنی است، این بازدید در پایان نخستین روز نشست ۲روزه کارشناسان و نمایندگان کانون‌های فرهنگی وزارت بهداشت برگزار شد و در کنار جنبه آموزشی و تخصصی نشست، فرصتی برای پیوند میان فعالیت‌های دانشجویی، فرهنگ، تاریخ و میراث فرهنگی کشور فراهم کند.

انتهای پیام/