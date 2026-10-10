حفاظت اضطراری چهار پل تاریخی لرستان در برابر خطر سیلاب

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عطا حسن‌پور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان اظهار کرد: بر اساس داده‌های هواشناسی، احتمال وقوع بارش‌های سنگین در فصل پاییز وجود دارد و با توجه به قرار گرفتن دامنه‌های زاگرس در مسیر عبور بخشی از سامانه‌های بارشی مدیترانه‌ای، ممکن است شاهد بارش‌های کوتاه‌مدت اما پُرشدت باشیم.

او افزود: در صورت وقوع چنین بارش‌هایی، رواناب‌های سطحی به‌سرعت شکل گرفته و می‌توانند به سیلاب تبدیل شوند که این موضوع، ضرورت اتخاذ تمهیدات حفاظتی برای آثار تاریخی استان، به‌ویژه پل‌های تاریخی را دوچندان می‌کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با اشاره به حمایت وزارت میراث فرهنگی در این زمینه گفت: با نگاه ویژه و مساعدت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اعتباری برای حفاظت اضطراری برخی از پل‌های تاریخی لرستان اختصاص یافت و با استفاده از این اعتبار، عملیات مرمت و حفاظت چهار پل تاریخی که بیشترین آسیب را متحمل شده بودند، آغاز شد.

حسن‌پور ادامه داد: پل‌های تاریخی پلدختر، اَفزینه، کلهر و سیاه‌پله از جمله آثاری هستند که در این مرحله تحت عملیات حفاظت و مرمت اضطراری قرار گرفته‌اند.

خطر سیلاب برای پل‌های تاریخی لرستان

علی مصطفی‌نژاد، مدیر پایگاه تخصصی پل‌های تاریخی کشور نیز با اشاره به احتمال شکل‌گیری پدیده ال‌نینو اظهار کرد: در صورت وقوع این پدیده و شکل‌گیری بارش‌های شدید، احتمال طغیان رودخانه‌ها افزایش می‌یابد و پل‌های تاریخی می‌توانند از جمله سازه‌هایی باشند که در معرض آسیب جدی قرار می‌گیرند.

او افزود: لرستان به‌عنوان بخشی از منطقه زاگرس، حدود یکصد پل تاریخی را در خود جای داده و بخش قابل‌توجهی از این آثار در معرض خطرات ناشی از سیلاب و طغیان رودخانه‌ها قرار دارند.

مصطفی‌نژاد تأکید کرد: در این شرایط باید تمهیدات لازم برای حفاظت از پل‌های تاریخی به‌درستی پیش‌بینی و اجرا شود؛ چراکه وارد شدن خسارت به این آثار می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای میراث فرهنگی استان به همراه داشته باشد.

مدیر پایگاه تخصصی پل‌های تاریخی کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از این آثار گفت: با مساعدت مسئولان ارشد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، عملیات حفاظت و مرمت چهار پل تاریخی لرستان آغاز شده و اقدامات مناسبی نیز در این زمینه انجام شده است.

او در پایان بر ضرورت تأمین اعتبارات بیشتر تأکید کرد و گفت: با توجه به گستردگی آثار تاریخی استان و خطرات ناشی از سیلاب، لازم است از محل اعتبارات استانی و ملی، منابع لازم برای اجرای طرح‌های حفاظت اضطراری و پیشگیرانه از پل‌های تاریخی لرستان اختصاص یابد تا زمینه حفاظت بهتر و گسترده‌تر از این بناهای ارزشمند سنگی فراهم شود.

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