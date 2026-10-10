۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۲

استاندار یزد:

تقویت زیرساخت‌ها و احیای آثار تاریخی، محور توسعه گردشگری استان است

تقویت زیرساخت‌ها و احیای آثار تاریخی، محور توسعه گردشگری استان است

استاندار یزد با تأکید بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های گردشگری استان در چارچوب برنامه «یزد پایدار» گفت: مرمت و احیای آثار تاریخی، توسعه زیرساخت‌های اقامتی، رفع مشکلات حمل‌ونقل و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده، ازجمله اقدامات در مسیر رونق گردشگری استان یزد است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا بابایی در گفت‌وگو با غرفه ایران صدا در نمایشگاه گردشگری یزد، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان در حوزه‌های معدن، سلامت و بافت تاریخی، اظهار کرد: برنامه یزد پایدار با هدف تقویت ظرفیت‌های مختلف استان ازجمله گردشگری تدوین شده است.

استاندار یزد با اشاره به اهمیت حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی استان افزود: مرمت، بازسازی و احیای آثار تاریخی یزد در دستور کار قرار دارد و در همین راستا، مرمت بازار تاریخی یزد و تقویت زیرساخت‌های گردشگری از طریق توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و احداث هتل پنج ستاره دنبال می‌شود.

او توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را از دیگر الزامات رونق گردشگری استان دانست و بیان کرد: ساماندهی و تقویت شرکت هواپیمایی یزد ایر و برقراری قطارهای ویژه در مسیرهای یزد- تهران و یزد- مشهد، با هدف تسهیل تردد گردشگران و بهبود دسترسی به استان در دستور کار قرار گرفته است.

بابایی با اشاره به چشم‌انداز گردشگری استان پس از جنگ تحمیلی، ابراز امیدواری کرد که با تقویت زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، زمینه رونق هرچه بیشتر گردشگری یزد در آینده نزدیک فراهم شود.

او همچنین برگزاری نمایشگاه گردشگری یزد را گامی مؤثر در معرفی توانمندی‌های استان دانست و گفت: حضور فعالان حوزه گردشگری و نمایندگان بخش‌های هوایی و ریلی در این نمایشگاه، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها و تقویت همکاری‌های مرتبط با توسعه گردشگری فراهم کرده است.

استاندار یزد با تأکید بر نقش رسانه ملی در معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده استان، به قنات جهانی زارچ اشاره کرد و افزود: ساماندهی مسیرهای دسترسی به این اثر تاریخی ارزشمند در حال اجراست و معرفی چنین ظرفیت‌هایی می‌تواند در افزایش شناخت گردشگران از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی یزد مؤثر باشد.

بابایی با اشاره به برخورداری استان یزد از بیش از ۶ هزار اثر تاریخی شناسایی‌شده، ۲ هزار اثر ثبت ملی و ۱۱ اثر ثبت جهانی، بر ضرورت معرفی گسترده‌تر این ظرفیت‌ها تأکید کرد و گفت: شهر تاریخی یزد و ظرفیت‌های ارزشمند آن در حوزه میراث فرهنگی و صنایع‌دستی، از جمله تولید زیورآلات سنتی، نیازمند معرفی بیشتر در سطح ملی و بین‌المللی است.

او در پایان با اشاره به جذابیت‌های شهر تاریخی یزد برای گردشگران، میهمانان و مقامات خارجی، خاطرنشان کرد: معرفی شایسته آثار تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری استان، نیازمند تعامل و تلاش همه‌جانبه مسئولان و رسانه‌هاست تا زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه گردشگری فراهم شود.

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کد خبر 1405071801939
نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

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