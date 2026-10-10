به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا بابایی در گفت‌وگو با غرفه ایران صدا در نمایشگاه گردشگری یزد، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان در حوزه‌های معدن، سلامت و بافت تاریخی، اظهار کرد: برنامه یزد پایدار با هدف تقویت ظرفیت‌های مختلف استان ازجمله گردشگری تدوین شده است.

استاندار یزد با اشاره به اهمیت حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی استان افزود: مرمت، بازسازی و احیای آثار تاریخی یزد در دستور کار قرار دارد و در همین راستا، مرمت بازار تاریخی یزد و تقویت زیرساخت‌های گردشگری از طریق توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و احداث هتل پنج ستاره دنبال می‌شود.

او توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را از دیگر الزامات رونق گردشگری استان دانست و بیان کرد: ساماندهی و تقویت شرکت هواپیمایی یزد ایر و برقراری قطارهای ویژه در مسیرهای یزد- تهران و یزد- مشهد، با هدف تسهیل تردد گردشگران و بهبود دسترسی به استان در دستور کار قرار گرفته است.

بابایی با اشاره به چشم‌انداز گردشگری استان پس از جنگ تحمیلی، ابراز امیدواری کرد که با تقویت زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، زمینه رونق هرچه بیشتر گردشگری یزد در آینده نزدیک فراهم شود.

او همچنین برگزاری نمایشگاه گردشگری یزد را گامی مؤثر در معرفی توانمندی‌های استان دانست و گفت: حضور فعالان حوزه گردشگری و نمایندگان بخش‌های هوایی و ریلی در این نمایشگاه، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها و تقویت همکاری‌های مرتبط با توسعه گردشگری فراهم کرده است.

استاندار یزد با تأکید بر نقش رسانه ملی در معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده استان، به قنات جهانی زارچ اشاره کرد و افزود: ساماندهی مسیرهای دسترسی به این اثر تاریخی ارزشمند در حال اجراست و معرفی چنین ظرفیت‌هایی می‌تواند در افزایش شناخت گردشگران از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی یزد مؤثر باشد.

بابایی با اشاره به برخورداری استان یزد از بیش از ۶ هزار اثر تاریخی شناسایی‌شده، ۲ هزار اثر ثبت ملی و ۱۱ اثر ثبت جهانی، بر ضرورت معرفی گسترده‌تر این ظرفیت‌ها تأکید کرد و گفت: شهر تاریخی یزد و ظرفیت‌های ارزشمند آن در حوزه میراث فرهنگی و صنایع‌دستی، از جمله تولید زیورآلات سنتی، نیازمند معرفی بیشتر در سطح ملی و بین‌المللی است.

او در پایان با اشاره به جذابیت‌های شهر تاریخی یزد برای گردشگران، میهمانان و مقامات خارجی، خاطرنشان کرد: معرفی شایسته آثار تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری استان، نیازمند تعامل و تلاش همه‌جانبه مسئولان و رسانه‌هاست تا زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه گردشگری فراهم شود.

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