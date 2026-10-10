به گزارش خبرنگار میراث آریا، کارگاه آموزشی یک روزه تذهیب روز ۲۱ مهرماه با تدریس خانم طباطبایی در خانه کلارا آبکار برگزار می‌شود.

این کارگاه با هدف آشنایی علاقه‌مندان با شیوه‌های تزئین و اجرای طرح‌های هنری روی سطوح و مواد مختلف، فرصتی برای توسعه مهارت‌های تخصصی و آشنایی با ظرفیت‌های متنوع هنرهای سنتی و صنایع‌دستی فراهم می‌کند.

در این دوره، شرکت‌کنندگان با قابلیت اجرای طرح‌های تزئینی روی متریال‌هایی از جمله کاغذ، مقوا، چوب، سفال، چرم، پارچه و شیشه آشنا می‌شوند؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز خلق آثار خلاقانه، تنوع‌بخشی به محصولات صنایع‌دستی و گسترش کاربرد هنرهای سنتی در تولیدات معاصر باشد.

کارگاه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ در خانه کلارا آبکار، واقع در خیابان جمهوری، خیابان شیروانی، کوچه کلارا آبکار، پلاک ۶ برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی می‌توانند با شماره ۰۹۳۸۲۴۵۱۱۲۱ تماس بگیرند.

معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران برگزاری چنین برنامه‌هایی را گامی در راستای ارتقای دانش و مهارت علاقه‌مندان، تقویت خلاقیت در تولید محصولات هنری و معرفی ظرفیت‌های کاربردی صنایع‌دستی عنوان می‌کند.

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