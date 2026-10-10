روایت شیشه و آبگینه؛ هنر در مسیر خلاقیت و نوآوری

به گزارش خبرنگار میراث آریا، شیشه در نگاه نخست، ماده‌ای شفاف و شکننده است؛ اما وقتی در دستان هنرمند قرار می‌گیرد، می‌تواند به اثری تبدیل شود که در آن رنگ، نور، فرم و خلاقیت در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. امروز در پاکدشت، بخشی از همین روایت هنری در میان آثار هنرمندان شیشه و آبگینه به تصویر کشیده شد.

فضای برنامه، حال‌وهوای متفاوتی داشت. هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی در کنار یکدیگر گرد آمده بودند تا حاصل بخشی از تجربه، تلاش و نگاه خلاقانه خود را به نمایش بگذارند. هر اثر، تنها یک محصول نبود؛ پشت هر فرم و رنگ، ساعت‌ها کار، آزمون، تجربه و گاهی سال‌ها فعالیت هنرمند قرار داشت.

طرح‌های ارائه‌شده در این برنامه نشان می‌داد که هنر شیشه و آبگینه همچنان ظرفیت زیادی برای تجربه و نوآوری دارد. در برخی آثار، ریشه‌های هنر سنتی را می‌شد به‌وضوح دید و در برخی دیگر، نگاه هنرمند به سمت فرم‌ها و ایده‌های تازه حرکت کرده بود؛ ترکیبی از اصالت و خلاقیت که می‌تواند مسیر تازه‌ای برای معرفی این هنر باز کند.

شیشه و آبگینه از آن دسته هنرهایی است که مخاطب تنها نتیجه نهایی را می‌بیند، اما مسیر رسیدن به آن نتیجه را کمتر می‌شناسد. پشت یک اثر ساده، مجموعه‌ای از مهارت‌ها و تصمیم‌های دقیق قرار دارد؛ از انتخاب مواد و رنگ گرفته تا شکل‌دهی، کنترل حرارت و پرداخت نهایی.

همین جزئیات است که صنایع‌دستی را از یک کالای معمولی جدا می‌کند و به آن هویت می‌بخشد.

در این برنامه، حضور مهدی عسگری، رئیس گروه حمایت از تولید معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ، مرتضی نیکرو رئیس اداره میراث فرهنگی پاکدشت و کارشناسان حوزه حمایت از تولید، فرصتی بود تا بخشی از ظرفیت‌های موجود از نزدیک دیده شود و گفت‌وگو میان هنرمندان و مسئولان شکل بگیرد.

در میان صحبت‌های هنرمندان، دغدغه‌هایی شنیده می‌شد که شاید برای بسیاری از مخاطبان کمتر دیده شده باشد؛ دغدغه تولید، هزینه مواد اولیه، پیدا کردن بازار، معرفی آثار و اینکه چگونه می‌توان یک محصول صنایع‌دستی را از فضای کارگاه به دست مخاطب رساند.

امروز دیگر تنها خوب ساختن یک اثر برای ماندگاری یک هنر کافی نیست. هنرمند باید بتواند اثر خود را معرفی کند، بازار آن را بشناسد و با سلیقه مخاطب امروز ارتباط برقرار کند. طراحی، بسته‌بندی، عکاسی، بازاریابی و حضور در بازارهای جدید، بخش‌هایی از همان مسیری هستند که می‌توانند آینده یک کارگاه صنایع‌دستی را تغییر دهند.

با این حال، همه این تغییرات زمانی ارزشمند است که اصالت هنر از بین نرود. هنر شیشه و آبگینه زمانی می‌تواند جایگاه خود را حفظ کند که در کنار تجربه شیوه‌های جدید، پیوند خود را با ریشه‌های فرهنگی و هنری‌اش نیز حفظ کند.

در میان آثار، آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کرد، تفاوت نگاه هنرمندان بود. هر هنرمند از زاویه خودش به شیشه نگاه کرده بود؛ یکی فرم را برجسته کرده بود، دیگری رنگ را و دیگری تلاش کرده بود میان کاربرد و زیبایی تعادل ایجاد کند.

شاید همین تفاوت نگاه‌هاست که یک هنر را زنده نگه می‌دارد.

رونمایی امروز در پاکدشت را می‌توان فرصتی برای دیده شدن همین تلاش‌ها دانست؛ تلاش هنرمندانی که در کارگاه‌های خود، آرام و بی‌حاشیه، به خلق اثر ادامه می‌دهند و هر روز بخشی از هویت صنایع‌دستی این سرزمین را بازآفرینی می‌کنند.

شیشه و آبگینه، امروز در پاکدشت فقط در قالب چند اثر هنری دیده نشد؛ بلکه روایت نسلی از هنرمندان بود که تلاش می‌کنند میان میراث گذشته و نیازهای امروز پلی بسازند.

در پایان این برنامه، آنچه در ذهن باقی می‌ماند، تنها تصویر یک اثر شیشه‌ای نیست؛ تصویر دستان هنرمندی است که ساعت‌ها برای شکل دادن به یک ایده تلاش کرده است. شاید راز ماندگاری صنایع‌دستی نیز همین باشد؛ اینکه پشت هر اثر، انسانی ایستاده که هنوز به هنر، خلاقیت و ادامه دادن باور دارد.

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