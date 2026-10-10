۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۶

بازخوانی میراث تاریخی روستای توران پشت در سی‌ویکمین برنامه گردشگری تاریخی‌فرهنگی یزد

بازخوانی میراث تاریخی روستای توران پشت در سی‌ویکمین برنامه گردشگری تاریخی‌فرهنگی یزد

سی‌ویکمین برنامه کمیته تخصصی گردشگری تاریخی‌فرهنگی استان یزد با عنوان خوانشی نو از میراثی کهن و با هدف بازخوانی کتیبه‌ها، سنگ‌نگاره‌ها و آثار تاریخی روستای توران پشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز گذشته ۱۶ مهرماه، سی‌ویکمین برنامه کمیته تخصصی گردشگری تاریخی‌فرهنگی استان یزد با عنوان خوانشی نو از میراثی کهن به مناسبت هفته گردشگری و به همت کمیته تخصصی گردشگری تاریخی فرهنگی و با همراهی دانشگاه امام جواد (ع) برگزار شد و طی آن جمعی از استادان و دانشجویان دانشگاهی در قالب یک گلگشت فرهنگی، به بررسی و بازخوانی آثار تاریخی روستای کهن توران پشت پرداختند.

در این برنامه، میثم صادقی توران پشت، به‌عنوان راهنما و سخنران، به خوانش و بررسی سنگ‌نگاره‌های کهن، کتیبه‌ها و سنگ مزارهای تاریخی این روستا پرداخت و با معرفی ابعاد تاریخی و فرهنگی آثار، زمینه آشنایی بیشتر شرکت‌کنندگان با ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده این منطقه را فراهم کرد.

همچنین در جریان این بازدید، مسیرهای گردشگری، ظرفیت پذیرش گردشگر، مجموعه بناهای تاریخی شناخته‌شده روستا و توانمندی‌های کشاورزی منطقه معرفی شد و حاضران از نزدیک با قابلیت‌های توران پشت برای توسعه گردشگری فرهنگی و تاریخی آشنا شدند.

حضور استادان حوزه‌های ایران‌شناسی و ادبیات، به غنای علمی این برنامه افزود و طرح پرسش‌ها، گفت‌وگوها و تبادل‌نظرهای تخصصی، زمینه شناسایی ابعاد کمتر شناخته‌شده تاریخ و فرهنگ این روستای ارزشمند را فراهم کرد.

این برنامه با میزبانی یکی از خانواده‌های اصیل روستای توران پشت از شرکت‌کنندگان به پایان رسید و فرصتی برای پیوند بیشتر میان مطالعات دانشگاهی، شناخت میراث تاریخی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستا فراهم آورد.

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کد خبر 1405071801943
نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

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