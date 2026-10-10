به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز گذشته ۱۶ مهرماه، سی‌ویکمین برنامه کمیته تخصصی گردشگری تاریخی‌فرهنگی استان یزد با عنوان خوانشی نو از میراثی کهن به مناسبت هفته گردشگری و به همت کمیته تخصصی گردشگری تاریخی فرهنگی و با همراهی دانشگاه امام جواد (ع) برگزار شد و طی آن جمعی از استادان و دانشجویان دانشگاهی در قالب یک گلگشت فرهنگی، به بررسی و بازخوانی آثار تاریخی روستای کهن توران پشت پرداختند.

در این برنامه، میثم صادقی توران پشت، به‌عنوان راهنما و سخنران، به خوانش و بررسی سنگ‌نگاره‌های کهن، کتیبه‌ها و سنگ مزارهای تاریخی این روستا پرداخت و با معرفی ابعاد تاریخی و فرهنگی آثار، زمینه آشنایی بیشتر شرکت‌کنندگان با ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده این منطقه را فراهم کرد.

همچنین در جریان این بازدید، مسیرهای گردشگری، ظرفیت پذیرش گردشگر، مجموعه بناهای تاریخی شناخته‌شده روستا و توانمندی‌های کشاورزی منطقه معرفی شد و حاضران از نزدیک با قابلیت‌های توران پشت برای توسعه گردشگری فرهنگی و تاریخی آشنا شدند.

حضور استادان حوزه‌های ایران‌شناسی و ادبیات، به غنای علمی این برنامه افزود و طرح پرسش‌ها، گفت‌وگوها و تبادل‌نظرهای تخصصی، زمینه شناسایی ابعاد کمتر شناخته‌شده تاریخ و فرهنگ این روستای ارزشمند را فراهم کرد.

این برنامه با میزبانی یکی از خانواده‌های اصیل روستای توران پشت از شرکت‌کنندگان به پایان رسید و فرصتی برای پیوند بیشتر میان مطالعات دانشگاهی، شناخت میراث تاریخی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستا فراهم آورد.

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