به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ویشوش نگی روز جمعه ۱۷ مهرماه جاری در سومین جشنواره ملی بادام چهارمحال و بختیاری در مجموعه تفریحی گردشگری گرداب بن با قدردانی از حضور مسئولان استانی و فعالان اقتصادی در این رویداد گفت: مردم هند امروز نگاه متفاوتی به جمهوری اسلامی ایران دارند و گسترش همکاری‌های اقتصادی می‌تواند زمینه بهره‌مندی دو کشور از ظرفیت‌های متقابل را فراهم کند.

سفیر هند در ایران با اشاره به حضور خود در چهارمحال و بختیاری افزود: این سفر نخستین سفر او به این استان در جایگاه سفیر هند در ایران است و با توجه به اهمیت بادام به‌عنوان محصولی راهبردی، درخواست‌های فعالان اقتصادی این حوزه را پی‌گیری می‌کند.

نگی به جمعیت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفری هندوستان یادآور شد: در صورتی که تمامی بادام تولیدی در ایران به هند صادر شود دیگر نیازی به صادرات این محصول به سایر کشورها وجود ندارد.

سفیر هند در ایران اضافه کرد: جمعیت و اقتصاد هندوستان این ظرفیت را برای بهتر شدن وضعیت مردم ایجاد کرده است تا بتوانند کالاهای لوکس مانند بادام را به یک محصول همه‌پسند تبدیل کنند و چهارمحال و بختیاری می‌تواند با هند ارتباط اقتصادی مستقیم داشته باشد.

او گفت: مأموریت او تنها محدود به بادام نیست و تلاش می‌کند با سفر به استان‌ها مختلف ایران، نقاط ضعف و قوت بین روابط اقتصادی دو کشور را شناسایی و زمینه‌های همکاری مشترک را تقویت کند.

نگی به رشد اقتصادی هندوستان اشاره و تأکید کرد: اقتصاد هند سالانه ۷.۸ درصد رشد می‌کند و این کشور در پی آن است که ایران نیز از طریق مشارکت و همکاری اقتصادی، از فرصت‌های ناشی از این رشد بهره‌مند شود.

او افزود: از برگزار کنندگان سومین جشنواره ملی بادام چهارمحال و بختیاری با هدف آشنایی ما با زنجیره تولید این محصول استراتژیک قدردانی می‌کنم.

۲۰ درصد بادام ایران در چهارمحال و بختیاری تولید می‌شود

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به سهم ۲۰ درصدی این استان در تولید بادام کشور گفت: توسعه مبادلات تجاری و تقویت ارتباط با فعالان اقتصادی هند می‌تواند زمینه گسترش صادرات محصولات کشاورزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی استان را فراهم کند.

جعفر مردانی تأکید کرد: بخش عمده بادام تولیدی چهارمحال و بختیاری در باغ‌های شهرستان‌های بن و سامان به دست می‌آید و این محصول یکی از مزیت‌های شاخص بخش کشاورزی این استان به‌شمار می‌رود.

او با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند چهارمحال و بختیاری در بخش‌های کشاورزی، گردشگری، صنعت و صنایع‌دستی افزود: این استان توانمندی‌های قابل‌توجهی برای توسعه اقتصادی، افزایش تولید و گسترش مبادلات تجاری دارد و معرفی این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذار و توسعه بازارهای صادراتی را فراهم کند.

مردانی از دست‌اندرکاران برگزاری سومین جشنواره ملی بادام چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان بادام، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد و مجموعه مدیران و مسئولان شهرستان بن، به‌ویژه فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر و شهرستان و شهردار بن در برگزاری این رویداد نقش و تلاش مستمر و اثرگذار داشته‌اند.

او حضور مهمانان ملی و استانی، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در این جشنواره را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های چهارمحال و بختیاری دانست و یادآور شد: حضور معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و سفیر هند در ایران می‌تواند به تقویت تبادلات اقتصادی و تجاری کمک کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری به دیدار اخیر خود با سفیر هند در ایران در محل استانداری اشاره و اضافه کرد: در این دیدار، موضوع‌های مختلفی مانند توسعه مبادلات تجاری و ظرفیت‌های صادراتی استان، به‌ویژه در حوزه بادام مورد بررسی قرار گرفت.

او گفت: با توجه به توانمندی‌های چهارمحال و بختیاری در بخش‌های کشاورزی، گردشگری، صنعت و صنایع‌دستی، از فعالان اقتصادی هندوستان دعوت شده است تا با حضور در استان، از ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود بازدید کنند.

مردانی کشاورزی را از ظرفیت‌های مهم اقتصادی چهارمحال و بختیاری اعلام و تأکید کرد: تولید بادام یکی از مزیت‌های شاخص کشاورزی این استان است و بخش عمده تولید این محصول در شهرستان‌های بن و سامان تولید می‌شود.

او افزود: برگزاری چنین رویدادهایی فرصت مناسبی برای معرفی محصولات باکیفیت چهارمحال و بختیاری، توسعه بازارهای فروش، تقویت صادرات و آشنایی فعالان اقتصادی با توانمندی‌های استان را فراهم می‌کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری تقویت همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را ضروری اعلام و تصریح کرد: انتظار می‌رود مجموعه جهاد کشاورزی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط با همکاری فعالان بخش خصوصی، زمینه توسعه تولید، بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی استان را فراهم کنند.

مردانی با اشاره به برگزاری جشنواره محصولات آبزیان در شهرکرد در هفته گذشته یادآور شد: برگزاری جشنواره‌های تخصصی در حوزه محصولات مختلف کشاورزی و تولیدی می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های استان در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند.

سالانه ۲۰۰ هزار تن بادام از ایران به هند صادر می‌شود

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جایگاه ایران در صادرات محصولات کشاورزی به هند گفت: سالانه ۲۰۰ هزار تن بادام و یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن خرما از ایران به این کشور صادر می‌شود.

محمدمهدی برومند تأکید کرد: ایران و هندوستان در حوزه امنیت غذایی روابط مناسبی دارند و همکاری‌های موجود می‌تواند زمینه توسعه مبادلات کشاورزی را فراهم کند.

او هند را یکی از مقصدهای مهم صادرات محصولات کشاورزی ایران دانست و افزود: ایران در صادرات بادام و خرما به این کشور رتبه نخست و در صادرات سیب درختی رتبه دوم را دارد.

برومندی به وجود دو میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار بادامستان در جهان اشاره و تصریح کرد: ایران از نظر سطح زیر کشت بادام در رتبه پنجم دنیا قرار دارد.

او همچنین با اشاره به میزان مصرف سموم کشاورزی در ایران یادآور شد: میزان مصرف سموم در بخش کشاورزی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورها پایین است.

مجوز توسعه ۷۰ هزار هکتار بادام در چهارمحال و بختیاری صادر شد

نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی گفت: مجوز توسعه ۷۰ هزار هکتار باغ بادام در چهارمحال و بختیاری صادر شده است.

غلامرضا میرزایی تدکید کرد: باغ‌های دیم و آبی چهارمحال و بختیاری نیازمند حمایت بوده و در مجلس شورای اسلامی مصوبه‌هایی در این خصوص به تصویب رسیده است.

او حفظ انسجام و وحدت در کشور را ضروری دانست و افزود: آنچه باعث شده ملت ایران قدرت‌های بزرگ دنیا را شکست دهد، انسجام و وحدت است و باید این وحدت حفظ شود.

یک‌هزار و ۷۵۱ تن مغز بادام از چهارمحال و بختیاری به خارج کشور صادر شد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: سال گذشته یک‌هزار و ۷۵۱ تن مغز بادام از این استان به خارج کشور صادر شد که ارزش آن بیش از ۴۷ میلیون دلار اعلام شده است.

شهرام زارع فارسانی تأکید کرد: تأکید کرد: حضور سفیر هند در ایران در این جشنواره نقش مهمی در افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری بین این کشور، چهارمحال وبختیاری و فعالان اقتصادی استان نقش موثری داشته باشد.

او با اشاره به فعالیت مستقیم ۴۵ هزار کشاورز در باغ‌های بادام‌ چهارمحال و بختیاری افزود: صادرات مغز بادام این استان به کشورهای خارجی، به ویژه، هند سه برابر شده است.

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