زرشک؛ محور توسعه گردشگری و رونق اقتصادی افین

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جشنواره ۲ روزه و مردمی زرشک افین با محوریت مشارکت جامعه محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و صنایع‌دستی منطقه، در راستای توسعه گردشگری و معرفی توانمندی‌های استان در تکمیل زنجیره ارزش این محصول راهبردی روز جمعه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، میهمان ویژه دومین روز این جشنواره بود که در فضایی صمیمی و پرنشاط، با حضور مردم و فعالان محلی برگزار شد.

وزیر آموزش‌وپرورش در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر روستای افین و وجود بزرگ‌ترین مزرعه زرشک بی‌دانه جهان در این منطقه، از تلاش‌های دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره و اقدامات انجام‌شده برای توانمندسازی جامعه محلی قدردانی کرد.

او با تأکید بر نقش زرشک در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه گفت: زرشک امروز می‌تواند به‌عنوان محصولی محوری، زمینه‌ساز توسعه گردشگری و اقتصادی افین باشد و تلاش‌های قابل‌توجهی نیز در این مسیر و برای توانمندسازی جامعه محلی انجام شده است که شایسته تقدیر است.

کاظمی همچنین بر ضرورت افزایش ظرفیت‌ها برای تکمیل زنجیره ارزش زرشک تأکید کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های این محصول و ایجاد ارزش افزوده برای منطقه فراهم شود.

پس از برگزاری مراسم آغازین، وزیر آموزش‌وپرورش از ۱۲ غرفه صنایع‌دستی و سیاه‌چادر عشایری بازدید کرد و از نزدیک در جریان توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی و بومی منطقه قرار گرفت.

اجرای نمایش آیینی و نمادین برداشت زرشک و برنامه‌های دو گروه موسیقی آیینی استان از دیگر بخش‌های این جشنواره بود که با هدف پاسداشت فرهنگ بومی، معرفی آداب‌ورسوم محلی و تقویت جاذبه‌های گردشگری افین برگزار شد.

انتهای پیام/