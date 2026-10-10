به گزارش خبرنگار میراث آریا، احد بیوته روز جمعه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ در سومین جشنواره گردوی ثمرین گفت: در سال‌های اخیر اردبیل با جشنواره‌های گردشگری همانند جشنواره گردوی ثمرین بیشتر اجین شده و این رویدادها ظرفیت‌های گردشگری مناظق مختلف استان را به خوبی معرفی می‌کنند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: ثمرین در دامنه سبلان با ظرفیت تاریخی، طبیعی و فرهنگ میهمان‌نوازی خود آماده توسعه صنعت گردشگری است و برگزاری رویدادها در کنار توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند گردشگری را در این منطقه رونق ببخشد.

او تاکید کرد: احیای جاده قدیمی ثمرین با وجود پل‌ها و تپه‌های تاریخی در این مسیر و همچنین ایجاد مسیر دسترسی به سمت روستای نمونه گردشگری سردابه می‌تواند نقشه گردشگری این منطقه را تکمیل کند که مسئولان باید به آن توجه داشته باشند.

بیوته با اشاره به شرایط ویژه کشور، ادامه داد: ریشه تمدنی ایران به مذاق مخالفان کشورمان خوش نیامده است و برگزاری جشنواره‌ها در چنین شرایطی یک اعلان رسمی به دشمنان ایران است که مردم ما پیشینه گران‌بهای خود در کنار هم و با اتحاد برای کشورمان ایستاده‌اند.

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