پیوند اقتصاد با فرهنگ غنی ایران یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی، امروز ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ در این همایش با تأکید بر جایگاه فرهنگی و تاریخی شیراز گفت: فارس، ایران است و شیراز رکن رکین این سرزمین آباد به شمار می‌رود. هدف از برگزاری رویداد مهر شیراز تنها اجرای چند برنامه نمادین نیست، بلکه تلاش می‌کنیم شکوه و ظرفیت‌های ارزشمندی را که در تار و پود این سرزمین ریشه دارد، بار دیگر احیا کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با اشاره به نقش تشکل‌ها و انجمن‌های مردم‌نهاد در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای افزود: تشکل‌ها صرفاً زینت‌بخش مجالس نیستند، بلکه در برنامه‌های اخیر نقش پیشران و موتور محرک را بر عهده داشته‌اند. این مجموعه‌ها می‌توانند به‌عنوان پشتیبانان معنوی و بازوان اجرایی، زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای استان را فراهم کنند.

مریدی با بیان اینکه توسعه پایدار گردشگری نیازمند ایجاد پیوندی مؤثر میان ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی است، تصریح کرد: امروز به دنبال آن هستیم که اقتصاد بتواند فرهنگ غنی ما را حفظ کند. همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری مهر شیراز نیز برآمده از همین نگاه است؛ چراکه باور داریم برای آبادانی این سرزمین باید با اتکا به توانمندی‌های داخلی، ایده‌های نو و راهکارهای عملی ارائه کنیم.

او همچنین با اشاره به برگزاری برنامه‌های ملی و بین‌المللی در حوزه گردشگری و صنایع دستی، بر ضرورت بهره‌گیری از این فرصت‌ها برای معرفی ظرفیت‌های استان، جذب سرمایه‌گذاران و تقویت زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با یادآوری پیشینه تاریخی شیراز خاطرنشان کرد: تاریخ نشان داده است که مردم این سرزمین در دوره‌های مختلف، حتی در مواجهه با دشواری‌ها و هجوم مغولان، برای حفظ هویت و میراث فرهنگی خود ایستادگی کرده‌اند. امروز نیز مهر، دوستی و همبستگی می‌تواند زمینه‌ساز عبور از چالش‌ها و ترسیم مسیرهای تازه توسعه باشد.

همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری «مهر شیراز» در قالب شش پنل تخصصی و با حضور علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از ۱۸ تا ۲۰ مهرماه در هتل رونیاس شیراز برگزار می‌شود.

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