به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی روز پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ از پیگیری قانونی آسیب واردشده به بیش از ۹۰ اصله درخت تاریخی در مسیر شاه‌جوی قنات جهانی بلده در باغستان علیا خبر داد و تأکید کرد: شناسایی ابعاد خسارت، جلوگیری از تداوم آسیب‌ها و مطالبه غرامت از عاملان این اقدام تا حصول نتیجه نهایی دنبال می‌شود.

در روزهای گذشته، یک شرکت خصوصی به بهانه لایروبی مسیر شاه‌جوی قنات جهانی بلده در شهرستان فردوس، برخلاف رویه سنتی سال‌های گذشته که با استفاده از نیروی انسانی و به‌صورت دستی انجام می‌شد، با به‌کارگیری ماشین‌آلات سنگین اقدام به لای‌روبی این مسیر کرده است؛ اقدامی که به ریشه‌های بیش از ۹۰ اصله درخت از مجموعه درختان تاریخی حاشیه شاه‌جوی این قنات آسیب جدی وارد کرده است.

در پی وقوع این حادثه، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در نخستین فرصت، کارشناسان فنی و ناظر معین باغ‌های تاریخی و میراث طبیعی استان را برای بررسی ابعاد خسارت، جلوگیری از ادامه آسیب‌ها و پیگیری موضوع از مسیر قانونی به شهرستان فردوس اعزام کرد.

پس از بازدید میدانی و بررسی آسیب‌های وارده، دستورهای حفاظتی لازم برای کاهش روند آسیب به درختان صادر شد. همچنین با برگزاری جلسات با مراجع ذی‌صلاح و مسئولان شهرستان فردوس، موضوع برآورد خسارت، ضرورت پیگیری قانونی و مطالبه غرامت از عاملان این اقدام مورد بررسی و تأکید قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، با اشاره به اهمیت حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی استان اظهار کرد: این اداره‌کل پیگیری قانونی موضوع، برخورد با متخلفان و دریافت خسارات وارده را تا نهایی شدن روند قانونی در دستور کار دارد.

او ضمن قدردانی از رسانه ملی، سازمان صداوسیمای خراسان جنوبی و رسانه‌های محلی شهرستان فردوس برای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی درباره این حادثه، افزود: آثار تاریخی و منابع طبیعی، از جمله درختان کهنسال، بخشی از هویت و سرمایه عمومی مردم هستند و حفاظت از آن‌ها مسئولیتی همگانی است.

برآبادی ادامه داد: اهمیت حفاظت از این سرمایه‌ها در محدوده آثار ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی دوچندان است؛ چراکه قنات جهانی بلده تنها یک سازه تاریخی نیست، بلکه بخشی از تمدن، محیط‌زیست و فرهنگ وابسته به آن را در خود جای داده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تأکید کرد: صیانت از قنات جهانی بلده و عناصر تاریخی و طبیعی وابسته به آن، مستلزم رعایت ضوابط حفاظتی و همکاری همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول است و حفاظت از این میراث ارزشمند باید به‌عنوان وظیفه‌ای مشترک مورد توجه قرار گیرد.

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