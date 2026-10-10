به گزارش خبرنگار میراث آریا، در ادامه بازدیدهای دوره‌ای کمیته نظارت کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان از طرح‌های اقتصادی، بهره‌مند از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در شهرستان بروجرد روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه جاری مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.

این بازدید با حضور اکبر بهرامی‌نژاد از معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان، مهران پوری نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، دکتر مهری فتاحی نماینده اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کیوان رباطی از اداره امور اقتصادی و دارایی، بهمن میر نماینده اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و نمایندگان بانک‌های توسعه تعاون، ملی، رفاه و صندوق کارآفرینی امید انجام شد.

در جریان این بازدید، طرح‌های حوزه‌های مختلف ازجمله میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، دانشگاه علوم پزشکی و بنیاد برکت در شهرستان بروجرد مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفت.

اعضای کمیته نظارت ضمن بررسی روند اجرای طرح‌ها و میزان پیشرفت آن‌ها، وضعیت اشتغال ایجادشده از محل تسهیلات پرداختی را نیز مورد رصد قرار دادند و مسائل، مشکلات و انحرافات احتمالی طرح‌ها را احصا کردند.

بر اساس این گزارش، موارد شناسایی‌شده در جریان بازدیدها برای بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم به مراجع ذی‌ربط منعکس خواهد شد.

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