به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۵ در دیدار با امام جمعه سرخه گفت: در راستای حفظ و صیانت از آثار تاریخی شهرستان، عملیات‌های مهمی از جمله تعمیرات اساسی بقعه تاریخی شاهزاده محمد زید در دستور کار قرار گرفته و با جدیت در حال انجام است.

سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه افزود: علاوه بر اقدامات حفاظتی، برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای برای ارتقای سطح آگاهی گردشگران و دانش‌آموزان از ظرفیت‌های تاریخی شهرستان از طریق تورهای بازدید صورت گرفته است.

او بیان کرد: اجرای رویدادهایی نظیر جشنواره گردشگری میراث ماندگار و برگزاری تورهای رایگان، از جمله راهکارهای ما برای جذب بیشتر بازدیدکنندگان و معرفی پتانسیل‌های شهرستان است.

عربی تشریح کرد: هدف نهایی از تمامی این اقدامات، احیای رونق گردشگری و حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان سرخه برای نسل‌های آینده است.

در پایان این دیدار حجت الاسلام والمسلمین مهدی اشرف امام جمعه سرخه تاکید کرد: حفظ میراث فرهنگی و صیانت از بناهای تاریخی، نیازمند همکاری مستمر تمامی نهادها و توجه ویژه جامعه است.

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