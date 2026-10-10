ظرفیت جهانی مبل و منبت ملایر باید به فرصت اقتصادی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احد آزادی‌خواه روز جمعه ۱۷ مهر، در نشست هم‌اندیشی و هماهنگی برای برگزاری جشنواره و همایش بین‌المللی مبل و منبت جهانشهر ملایر، توسعه زیرساخت‌های تولید، تقویت بازارهای فروش، افزایش سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر تولیدکنندگان ملایری در بازارهای بین‌المللی را از ضرورت‌های این حوزه دانست.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای حمایت از هنر-صنعت مبل و منبت ملایر، اظهار کرد: ظرفیت جهانی این شهرستان باید به فرصت‌های پایدار اقتصادی، توسعه اشتغال و گسترش بازارهای صادراتی تبدیل شود.

او برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌های بین‌المللی را فرصتی برای معرفی توانمندی هنرمندان، تولیدکنندگان و صنعتگران ملایری دانست و بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، اتحادیه درودگران و بخش خصوصی تأکید کرد.

آزادی‌خواه همچنین از برنامه‌ریزی برای دعوت از سفرا، نمایندگان دیپلماتیک و مسئولان بین‌المللی کشورهای مختلف برای حضور در این رویداد خبر داد و گفت: حضور میهمانان خارجی می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، هنری و صادراتی ملایر را در سطح بین‌المللی فراهم کند.

او بر استمرار پیگیری‌ها و حمایت از توسعه هنر-صنعت مبل و منبت ملایر تأکید کرد و خواستار تدوین برنامه‌ای جامع، عملیاتی و هماهنگ برای برگزاری جشنواره بین‌المللی مبل و منبت شد.

آزادی‌خواه مشارکت مؤثر بخش خصوصی، حمایت از تولیدکنندگان، استفاده از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی و تقویت زیرساخت‌های صادراتی را از عوامل مؤثر در توسعه این هنر-صنعت دانست و بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های موجود به فرصت‌های اقتصادی و اشتغال پایدار تأکید کرد.

برگزاری رویدادهای بین‌المللی نیازمند هماهنگی دستگاه‌هاست

سعید کتابی، فرماندار ویژه ملایر نیز در این نشست با قدردانی از پیشنهاد و پیگیری‌های احد آزادی‌خواه برای توسعه جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی و اقتصادی شهرستان، بر ضرورت ارتقای کمی و کیفی این رویدادها و حرکت به سمت برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی تأکید کرد.

او هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت‌های شهرستان و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز را از الزامات برگزاری موفق این رویداد عنوان کرد.

جشنواره می‌تواند به رونق گردشگری و بازار مبل و منبت کمک کند

محمدرضا اکبری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان، نیز برگزاری رویدادهای هدفمند در حوزه مبل و منبت را عاملی مؤثر در افزایش گردش مالی، رونق کسب‌وکارها و توسعه گردشگری دانست.

او با اشاره به جایگاه ملایر در هنر-صنعت مبل و منبت، بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های تولیدی، توسعه طرح‌های حمایتی و معرفی گسترده‌تر توانمندی هنرمندان و صنعتگران این شهرستان در سطح ملی و بین‌المللی تأکید کرد.

اکبری همچنین برگزاری جشنواره‌های تخصصی و هدفمند را بستری برای جذب سرمایه‌گذار و گسترش تعاملات اقتصادی دانست.

توسعه زیرساخت‌های گردشگری لازمه میزبانی از رویدادهای بین‌المللی است

مجید فرجی، شهردار ملایر، نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود در شهر، گزارشی از طرح‌های در دست تکمیل و تجهیز در حوزه اسکان، خدمات رفاهی و میزبانی از گردشگران ارائه کرد.

او توسعه زیرساخت‌های گردشگری متناسب با جایگاه ملایر را ضروری دانست و گفت فراهم کردن امکانات مناسب اقامتی، رفاهی و خدماتی از الزامات برگزاری موفق جشنواره‌ها و همایش‌های بین‌المللی است.

فرجی همچنین ارتقای زیرساخت‌های شهری و گردشگری را عاملی مؤثر در افزایش رضایتمندی گردشگران و میهمانان، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و هنری ملایر و تقویت جایگاه این شهرستان به‌عنوان یکی از مقاصد گردشگری و رویدادهای بین‌المللی دانست.

انتهای پیام/