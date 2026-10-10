هشدار زرد هواشناسی دریایی در سواحل استان بوشهر صادر شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام‌ مساعدی، امروز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح زرد در سطح سواحل استان بوشهر اظهار کرد: وضعیت جوی و دریایی استان تحت تأثیر وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید قرار می‌گیرد و این شرایط تا ۱۹ مهرماه تداوم خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به مخاطرات این هشدار، تصریح کرد: وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید که گاهی سرعت آن به بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد، موجب افزایش ارتفاع موج در سواحل استان بوشهر بین ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد شد.

او با بیان آثار این مخاطره هواشناسی اضافه کرد: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس در سواحل استان بوشهر می‌تواند موجب اختلال در ترددهای دریایی به‌ویژه برای شناورهای سبک، قایق‌های صیادی و تفریحی شود و خطر غرق‌شدگی شناگران در مناطق تحت تأثیر را به‌دنبال دارد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر توصیه کرد: شهروندان و دریانوردان از ترددهای غیرضروری دریایی خودداری کرده و شنا کردن در این مناطق تا اطلاع ثانوی ممنوع است؛ همچنین اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی ضروری است.

مساعدی در تشریح وضعیت جوی ۲۴ ساعت آینده گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی خواهد بود که گاهی با وزش باد، افزایش ابر در برخی ساعات و فردا در برخی نقاط با مه صبحگاهی همراه است. جهت وزش باد متغیر و غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ و گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود.

او همچنین به وضعیت سواحل استان بوشهر اشاره کرد و افزود: ارتفاع موج خلیج فارس در سواحل استان در شبانه‌روز پیش‌رو بین ۳۰ تا ۹۰ و گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر در پایان زمان جزر و مد در بندر بوشهر را چنین اعلام کرد: فردا زمان جزر اول دریا ساعت ۱۱ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۰۶:۵۸، جزر دوم ساعت ۱۳:۱۵ و مد دوم ساعت ۱۹:۲۲ خواهد بود.

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