به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری روز شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای گسترش گردشگری تجربه‌گرا و آگاهانه تور تخصصی درهای باز صنعت در کارخانه عقاب‌افشان سمنان با استقبال گسترده دانشجویان گردشگری و علاقه‌مندان برگزار شد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان افزود: این رویداد فرصتی بی‌نظیر برای بازدید از خطوط تولید و فرآیند مونتاژ اتوبوس‌های عقاب اسکانیا فراهم آورد تا بازدیدکنندگان با دقت بیشتری با حوزه صنعت استان آشنا شوند.

او بیان کرد: در طول این بازدید، مدیران و سرپرستان بخش‌های مختلف کارخانه ضمن تشریح فرآیندهای مهندسی، استانداردهای کیفی و نوآوری‌های موجود در خط تولید، به پرسش‌های تخصصی بازدیدکنندگان پاسخ دادند.

نصیری اظهار کرد: این برنامه بخشی از سلسله‌رویدادهای متنوعی است که با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان سمنان در هفته جاری اجرا می‌شود و پیش از این نیز تورهای متعددی با استقبال عمومی برگزار شده است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان تصریح کرد: موفقیت در اجرای این برنامه‌ها مرهون همکاری و حمایت‌های گسترده مدیریت گردشگری، دبیرخانه راه ابریشم شهرداری سمنان، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، پارک علم و فناوری و دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان است.

او تشریح کرد: اجرای تخصصی این مجموعه تورها بر عهده گروه مسافرتی و گردشگری پارسیکاسیر است که با رویکردی نوآورانه و با هدف ارتقای سطح کیفی تجربیات گردشگران در استان، فعالیت‌های خود را در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان دنبال می‌کند.

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