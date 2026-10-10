۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۲

برگزاری تور تخصصی درهای باز صنعت در کارخانه عقاب‌افشان سمنان

برگزاری تور تخصصی درهای باز صنعت در کارخانه عقاب‌افشان سمنان

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان، از برگزاری تور تخصصی درهای باز صنعت در کارخانه عقاب‌افشان با هدف معرفی ظرفیت‌های صنعتی استان در قالب برنامه‌های هفته گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری روز شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای گسترش گردشگری تجربه‌گرا و آگاهانه تور تخصصی درهای باز صنعت در کارخانه عقاب‌افشان سمنان با استقبال گسترده دانشجویان گردشگری  و علاقه‌مندان برگزار شد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان افزود: این رویداد فرصتی بی‌نظیر برای بازدید از خطوط تولید و فرآیند مونتاژ اتوبوس‌های عقاب اسکانیا فراهم آورد تا بازدیدکنندگان با دقت بیشتری با حوزه صنعت استان آشنا شوند.

او بیان کرد: در طول این بازدید، مدیران و سرپرستان بخش‌های مختلف کارخانه ضمن تشریح فرآیندهای مهندسی، استانداردهای کیفی و نوآوری‌های موجود در خط تولید، به پرسش‌های تخصصی بازدیدکنندگان پاسخ دادند.

نصیری اظهار کرد: این برنامه بخشی از سلسله‌رویدادهای متنوعی است که با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان سمنان در هفته جاری اجرا می‌شود و پیش از این نیز تورهای متعددی با استقبال عمومی برگزار شده است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان تصریح کرد: موفقیت در اجرای این برنامه‌ها مرهون همکاری و حمایت‌های گسترده مدیریت گردشگری، دبیرخانه راه ابریشم شهرداری سمنان، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، پارک علم و فناوری و دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان است.

او تشریح کرد: اجرای تخصصی این مجموعه تورها بر عهده گروه مسافرتی و گردشگری پارسیکاسیر است که با رویکردی نوآورانه و با هدف ارتقای سطح کیفی تجربیات گردشگران در استان، فعالیت‌های خود را در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان دنبال می‌کند.

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کد خبر 1405071801960
جواد طیبی
دبیر مرضیه امیری

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