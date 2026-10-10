به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد سیروسی روز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: نسخه‌های خطی قرآن کریم شهرستان درمیان از آثار ارزشمند میراث مکتوب استان هستند که ویژگی‌های هنری و تاریخی آن‌ها، اهمیت ویژه‌ای به این آثار بخشیده است.

مسئول ثبت میراث منقول اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این قرآن‌ها متعلق به دوره قاجاریه هستند و از نظر خوشنویسی، تاریخ کتابت و تذهیب، ارزش‌های قابل‌توجهی دارند.

او با اشاره به پیشینه فرهنگی شهرستان درمیان بیان کرد: این منطقه در گذشته از مراکز مهم کتابت قرآن بوده و نسخه‌های تاریخی موجود، یادآور پیشینه غنی فرهنگی و هنری شرق ایران هستند.

سیروسی تأکید کرد: ثبت این آثار در فهرست میراث ملی منقول، گامی در راستای شناسایی و حفاظت از میراث مکتوب و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان است.

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