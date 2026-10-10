۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۱

نسخه‌های خطی قرآن خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی ثبت شد

نسخه‌های خطی قرآن خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی ثبت شد

مسئول ثبت میراث منقول اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: نسخه‌های خطی قرآن کریم متعلق به دوره قاجار در شهرستان درمیان، به دلیل برخورداری از ارزش‌های تاریخی و هنری، خوشنویسی نفیس و تذهیب‌های چشم‌نواز، در فهرست میراث ملی منقول کشور به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد سیروسی روز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: نسخه‌های خطی قرآن کریم شهرستان درمیان از آثار ارزشمند میراث مکتوب استان هستند که ویژگی‌های هنری و تاریخی آن‌ها، اهمیت ویژه‌ای به این آثار بخشیده است.

مسئول ثبت میراث منقول اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این قرآن‌ها متعلق به دوره قاجاریه هستند و از نظر خوشنویسی، تاریخ کتابت و تذهیب، ارزش‌های قابل‌توجهی دارند.

او با اشاره به پیشینه فرهنگی شهرستان درمیان بیان کرد: این منطقه در گذشته از مراکز مهم کتابت قرآن بوده و نسخه‌های تاریخی موجود، یادآور پیشینه غنی فرهنگی و هنری شرق ایران هستند.

سیروسی تأکید کرد: ثبت این آثار در فهرست میراث ملی منقول، گامی در راستای شناسایی و حفاظت از میراث مکتوب و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان است.

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کد خبر 1405071801961
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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