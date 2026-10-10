به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن ژاله‌نیا، مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پیشوا گفت: نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای روستایی و عشایری با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی، اقتصادی و فرهنگی مناطق روستایی و عشایری، فرصتی برای عرضه محصولات بومی، حمایت از تولیدکنندگان و معرفی توانمندی‌های هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان پیشوا فراهم کرده است.

وی افزود: در بخش صنایع‌دستی این نمایشگاه، بخشی از تولیدات و هنرهای بومی روستاهای شهرستان پیشوا، از جمله فرش و گلیم روستایی، محصولات چرمی دست‌دوز و سایر دست‌ساخته‌های هنرمندان محلی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

ژاله‌نیا با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی در حفظ هویت فرهنگی روستاها بیان کرد: فرش و گلیم از جمله هنرهای اصیل و شاخص روستایی شهرستان پیشوا به شمار می‌روند که معرفی و حمایت از تولیدکنندگان آن‌ها می‌تواند در رونق کسب‌وکارهای محلی، حفظ هنرهای بومی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای هنرمندان نقش مؤثری داشته باشد.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پیشوا همچنین به حضور بخش کشاورزی در این رویداد اشاره کرد و گفت: محصولات گلخانه‌ای شهرستان، از جمله خیار، بادمجان، فلفل و دیگر محصولات کشاورزی، در این نمایشگاه عرضه شده‌اند تا بخشی از ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی منطقه به بازدیدکنندگان معرفی شود.

وی ادامه داد: شهرستان پیشوا با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در زمینه کشت گلخانه‌ای، از مناطق مهم تولید محصولات گلخانه‌ای در استان تهران محسوب می‌شود و حضور در این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی و ایجاد زمینه تعامل میان تولیدکنندگان و فعالان این حوزه است.

این نمایشگاه از روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه آغاز شده و به مدت چهار روز، تا ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵، در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.

برپایی این نمایشگاه گامی در راستای معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و کشاورزی شهرستان پیشوا، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان روستایی، توسعه بازار محصولات بومی و تقویت جایگاه اقتصادی و فرهنگی روستاها به شمار می‌رود.

انتهای پیام/