به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین، گفت: این برنامه فرهنگی با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین و انجمن ایرانی تاریخ شاخه ورامین شناسی برگزار شد و فرصتی برای پیوند میان کتابخوانی، شناخت تاریخ و معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه فراهم کرد.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در این بازدید از بخش‌های مختلف مسجد جامع ورامین، از جمله ایوان‌ها، شبستان، رواق‌ها، گنبدخانه و محراب دیدن کردند و با جلوه‌هایی از هنرهای ایرانی و اسلامی به‌کاررفته در این بنای ارزشمند، از جمله آجرکاری، کاشی‌کاری، گچ‌بری و کتیبه‌ها و خطوط خوشنویسی آیات قرآنی آشنا شدند.

تاجیک با اشاره به اهمیت معرفی آثار تاریخی به علاقه‌مندان حوزه فرهنگ و کتابخوانی بیان کرد: کارشناسان اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ورامین به همراه حسین تاجیک، راهنمای رسمی گردشگری، توضیحات تخصصی درباره تاریخچه، قدمت، معماری، نقشه بنا، مصالح به‌کاررفته، اقدامات مرمتی و کاربری این اثر تاریخی ارائه کردند.

او ادامه داد: در جریان این برنامه، بروشور معرفی جاذبه‌های گردشگری دشت ورامین نیز در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت تا زمینه آشنایی بیشتر آنان با ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این منطقه فراهم شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین در پایان خاطرنشان کرد: سلسله نشست‌های کتابخوانی «دیدار با کتاب و دوست» حدود دو سال است که با ایده‌پردازی و دبیری ریحانه برومند آزاد، از شهروندان دغدغه‌مند حوزه کتاب و فرهنگ، و با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان و علاقه‌مندان به کتاب و با حمایت این اداره برگزار می‌شود.

این نشست‌ها با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت تعاملات فرهنگی و پیوند میان کتابخوانی و میراث تاریخی، در ساعات اولیه صبح و در محوطه بناهای تاریخی ورامین برگزار می‌شود و در پایان هر نشست، شرکت‌کنندگان با بازدید از بنای تاریخی میزبان، فرصتی برای آشنایی نزدیک‌تر با تاریخ و هویت فرهنگی دشت ورامین به دست می‌آورند.

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