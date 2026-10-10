ضرورت بازآفرینی میراث از طریق تجارت هوشمند و توسعه پایدار

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی پارسایی امروز ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ در همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری «مهر شیراز»، با استناد به آموزه‌های شیخ سعدی، مفهومی عمیق را مطرح کرد و گفت: بر اساس سخنان سعدی «مال بی تجارت پایدار نمی‌ماند». در حوزه گردشگری نیز، ما میراثی گرانبها از گذشتگان در اختیار داریم؛ وظیفه ما این است که این سرمایه را با بازآفرینی و از طریق تجارت هوشمند، به چیزی فراتر برسانیم، بدون آنکه از ارزش اصلی آن بکاهیم، بلکه با ایجاد رونق، به آن ارزش افزوده بخشیم.

معاون امور زیارت و گردشگری استانداری فارس با اشاره به نقش حیاتی معاونت‌های سرمایه‌گذاری در ساختار اداری، تصریح کرد: معاونت‌های سرمایه‌گذاری در ادارات کل و وزارتخانه، مسئولیتی ارزشمند و پیشران دارند. این بخش می‌تواند با نگاه توسعه‌محور، پاسخی مؤثر به شرایط اقتصادی فعلی کشور باشد و مسیر را برای رشد حوزه گردشگری هموار کند.

پارسایی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های استراتژیک استان، اظهار کرد: در راستای آنچه قادری، نماینده مردم شیراز، مطرح کرد، باید تأکید کنم که طی دو سال گذشته، «سند توسعه گردشگری پایدار استان فارس» با دقت تهیه و در شورای برنامه‌ریزی به تصویب رسیده است. این سند، دستورالعمل‌های مشخصی برای رونق‌بخشی به حوزه گردشگری دارد که در ادامه، جزئیات آن برای استفاده فعالان این حوزه ارائه خواهد شد.

او در مدل توسعه در استان فارس را بر پایه دو اصل تبیین کرد: رویکرد ما در استان فارس، ایجاد هم‌افزایی میان تمامی دستگاه‌های دولتی و پیشتازی بخش خصوصی است. ما باور داریم که با این مدل، گردشگری می‌تواند به عنوان محور اصلی توسعه در استان فارس نقش‌آفرینی کند.

معاون امور زیارت و گردشگری استانداری فارس همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی بخش خصوصی، تشکل‌های گردشگری و همکاران خود در معاونت اقتصادی استانداری و اداره کل میراث فرهنگی برای برگزاری این رویداد ملی قدردانی کرد.

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