به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمود وحید بریمانلو با اشاره به اینکه این مرکز با هدف تسهیل در عرضه محصولات هنری و سنتی منطقه فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: این فروشگاه صنایع‌دستی به‌طور اختصاصی بر عرضه و فروش محصولات دست‌بافت داری تمرکز دارد.

معاون خراسان شمالی در ادامه گفت: هدف از ایجاد این مرکز، حمایت از هنرمندان محلی و ایجاد بستری مناسب برای بازاریابی محصولات دست‌بافت داری است. با این اقدام، تلاش می‌شود تا دسترسی به این محصولات سنتی در شهرستان بجنورد برای گردشگران و ساکنان محلی تسهیل شود.

بریمانلو همچنین خاطرنشان کرد: این فروشگاه قرار است علاوه بر فروش، به عنوان بخشی از زنجیره توسعه صنایع‌دستی در استان، به تقویت اقتصاد هنرمندان فعال در حوزه بافت‌های سنتی کمک کند.

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