۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۷

افتتاح فروشگاه صنایع‌دستی با تمرکز بر محصولات داری در شهرستان بجنورد

افتتاح فروشگاه صنایع‌دستی با تمرکز بر محصولات داری در شهرستان بجنورد

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی از افتتاح فروشگاه و نمایشگاه صنایع‌دستی ارغوان به مناسبت هفته گردشگری در شهرستان بجنورد خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمود وحید بریمانلو با اشاره به اینکه این مرکز با هدف تسهیل در عرضه محصولات هنری و سنتی منطقه فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: این فروشگاه صنایع‌دستی به‌طور اختصاصی بر عرضه و فروش محصولات دست‌بافت داری تمرکز دارد.

معاون خراسان شمالی در ادامه گفت: هدف از ایجاد این مرکز، حمایت از هنرمندان محلی و ایجاد بستری مناسب برای بازاریابی محصولات دست‌بافت داری است. با این اقدام، تلاش می‌شود تا دسترسی به این محصولات سنتی در شهرستان بجنورد برای گردشگران و ساکنان محلی تسهیل شود.

بریمانلو همچنین خاطرنشان کرد: این فروشگاه قرار است علاوه بر فروش، به عنوان بخشی از زنجیره توسعه صنایع‌دستی در استان، به تقویت اقتصاد هنرمندان فعال در حوزه بافت‌های سنتی کمک کند.

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کد خبر 1405071801966
نوشین سبحانی
دبیر مرضیه امیری

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