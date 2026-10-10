به گزارش خبرنگارمیراث آریا، علی‌اصغر شالبافیان امروز ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست فعالان و سرمایه‌گذاران گردشگری در شیراز، با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی فارس و اظهارات یک مقام آمریکایی درباره تاریخ و تمدن ایران گفت: شیراز نماد تاریخ و تمدن ایران است و تلاش برای ساختن ایران، ایجاد امید در جامعه و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری، بهترین پاسخ به بدخواهی‌هاست.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به برگزاری برنامه «مهر شیراز» با مشارکت بخش خصوصی و دولتی، از همکاری فعالان گردشگری، تشکل‌های بخش خصوصی و مجموعه مدیریت استان فارس در برگزاری این برنامه قدردانی کرد و بر ضرورت تداوم این همکاری‌ها تأکید کرد.

شالبافیان با اشاره به ایجاد ساختار مستقل معاونت سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی در وزارتخانه گفت: با وجود محدودیت‌ها و تکالیف مربوط به کوچک‌سازی ساختارهای اداری، با حمایت وزیر و همکاری سازمان اداری و استخدامی، این ساختار در ستاد وزارتخانه و هر ۳۱ استان کشور ایجاد شده است؛ اقدامی که بیانگر توجه به جایگاه سرمایه‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

او توسعه مشارکت عمومی و خصوصی را از اقدامات مهم برای رفع موانع سرمایه‌گذاری دانست و افزود: آیین‌نامه جدید این حوزه، امکان بازبینی طرح‌های سرمایه‌گذاری متناسب با تغییرات نرخ تورم را فراهم کرده است؛ موضوعی که می‌تواند از بروز اختلافات حقوقی میان دولت و سرمایه‌گذاران جلوگیری کند و استمرار اجرای پروژه‌ها را تسهیل سازد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی، زمینه بهره‌برداری عملی از مشوق‌های قانونی را فراهم کرده است.

به گفته او، توسعه تأسیسات گردشگری ترکیبی بر اساس ظرفیت‌های بند ۳ ماده ۸۳ این قانون، می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌های بخش ساختمان و سایر حوزه‌های اقتصادی به صنعت گردشگری را فراهم کند.

شالبافیان همچنین از پیگیری برگزاری سومین نشست فعالان صنعت ساختمان با محوریت تأسیسات گردشگری ترکیبی در شیراز خبر داد و به بررسی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس گردشگری با حضور مسئولان مرتبط اشاره کرد.

او با بیان اینکه بیش از ۸۰ شهر به پویش معافیت عوارض پروانه ساختمانی هتل‌ها پیوسته‌اند، از شهرداری شیراز و مجموعه مدیریت استان فارس خواست برای گسترش این طرح اقدام کنند. در تهران، ۸۰ درصد عوارض پروانه ساختمانی معاف شده و پرداخت ۲۰ درصد باقی‌مانده به پنج سال پس از بهره‌برداری موکول شده است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، از اجرای گواهی سپرده خاص و برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی فعالان گردشگری فارس از این ظرفیت خبر داد.

شالبافیان همچنین از اختصاص ۶ همت اعتبار اشتغال برای حمایت از صنایع دستی در سال ۱۴۰۴ و پیش‌بینی ۳ همت برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و بر ضرورت توجه معاونان سرمایه‌گذاری استان‌ها به این حوزه تأکید کرد.

او پایان، خواستار پیگیری طرح حمایتی سرمایه‌گذاری در مجلس شورای اسلامی شد و تأکید کرد: تعامل دولت، مجلس و بخش خصوصی می‌تواند به رفع موانع سرمایه‌گذاری، توسعه گردشگری و تقویت امید به آینده کمک کند.

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